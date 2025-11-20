Конгресменка от САЩ е присвоила 5 млн. долара от договор за COVID ваксини

Ако бъде осъдена, Черфилус-Маккормик може да получи 53 години затвор

OFFNews 20 ноември 2025 в 10:59 350 0
ваксини

Снимка БТА/АП
Ваксини срещу COVID

Американските прокурори съобщиха, че конгресменка от Флорида е обвинена в присвояване на 5 милиона долара от федерални средства за бедствия и използване на парите за финансиране на кампанията си за 2021 г.

Шийла Черфилус-Маккормик, демократка, избрана от Южна Флорида, е обвинена, че се е съюзила с брат си и други лица, за да задържи 5 милиона долара, преведени по погрешка на здравната компания на семейството си за договор за персонал за ваксинация срещу COVID-19, се казва в изявление на прокуратурата на САЩ, съобщи bTV.

Средствата на Федералната агенция за управление на извънредни ситуации (FEMA) погрешно са постъпили в сметката на семейната компания през юли 2021 г., се посочва в изявлението.

46-годишната представителка на Демократическата партия е изпирала незаконно придобитите средства в кампания за дарения, като е "прехвърляла други пари от финансирания от FEMA договор на приятели и роднини, които след това са дарявали за кампанията, сякаш използват собствените си пари“, заявиха федералните прокурори.

Ако бъде осъдена, Черфилус-Маккормик може да получи максимална присъда от 53 години затвор.

