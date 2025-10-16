Кардиолози спасиха мъж с инфаркт, докато откриват обновеното им отделение

Кардиолози от областната болница във Велико Търново спасиха мъж с инфаркт по време на официалното откриване на обновеното им отделение.
Докато в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" десетки гости се запознават с обновения сектор на Кардиологичното отделение, в инвазивната зала постъпва мъж на 50 години. Пациентът е в остро състояние, което изисква животоспасяващи действия, съобщават от лечебното заведение.
Екипът начело с д-р Валентин Патарински успява да спаси пациента, който вече е добре и се възстановява.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Бившият съпруг на певицата Сия се бори за издръжка, за да продължи с луксозния живот
Задействаха системата BG-ALERT в Царево, Елените и Свети Влас заради очаквани порои
Карлос Насар отвърна на критиките: Никога не съм бил обвързан с политически сили и личности
Карлос Насар отвърна на критиките: Никога не съм бил обвързан с политически сили и личности