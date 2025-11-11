Какво представлява атаксия?

Атаксията е неврологично състояние, при които се наблюдават дезорганизирани, непохватни движения и затруднения в равновесието. Думата произлиза от гръцки език и в буквален превод означава "без ред". Причините за атаксията могат да са много, тъй като тя е симптом при нарушения на нервната система и неврологични заболявания.

Тя може да е придобита, наследствена или спорадична. В някои случаи придобитата е временна и обратима, ако се лекува основното заболяване. Генетичната атаксия се наследява от единия или от двамата родители. Състоянията при спорадичната възникват заради ДНК мутации.

Когато има увреждане на функцията на малкия мозък, то може да се наблюдава статична и локомоторна атаксия. При първата е нарушено равновесието на тялото и позата – човек трудно стои прав, залита напред-назад и може да падне. При втората се засяга походката - неравномерни крачки в неопределена посока. В тежки случаи при неврологични разстройства засегнатият от атаксия не може да стане без чужда помощ и липсва координация на движенията.

Симптоми на атаксия:

Загуба на равновесие при стоеж.

Затруднено ходене:

ходене с раздалечени едно от друго ходила;

залитане на една страна;

трудност при ходене по права линия;

падания.

Некоординирани движения на ръцете.

Треперене, което се влошава.

Трудност при говорене.

Двойно или размазано виждане.

Виене на свят.

Причини за атаксия:

Увреда на мозъка Дефицит на витамини Употреба на определени лекарства или токсини Автоимунни заболявания Метаболитни заболявания Невродегенеративни заболявания със загуба на нервни клетки Наследствени (генетични) причини

Видове атаксия:

Статична - нарушено равновесие при стоеж. Локомоторна - нарушено равновесие при ходене. Динамична - не могат да се преценят скоростта, дистанцията до предмета и ритмичността на движенията. На говора - бавен и насечен говор. На почерка - думите се изписват с огромни букви, изкривени и неравни. Сензорна - следене на стъпките с очи, силно стъпване, за да се усети пода. Вестибуларна - несигурна походка, залитане. Челна - ситни и несигурни стъпки, тялото е приведено напред. Оптична - не може да се прецени визуално разстоянието до конкретен предмет.

Диагностиката на атаксията става чрез различни медицински изследвания: образни, кръвни, уринни и ликворни, както и на сърцето, ЕНГ и ЕМГ, на очите и генетични тестове.

Лечение на атаксия:

Когато става въпрос за временните причинители пациентите може и да не се нуждаят от лечение. Когато състоянието се дължи на лечими заболявания, третирането на причината е основният начин за преодоляване на проблема.

В някои случаи могат да се използват лекарства за облекчаване на симптомите. Полезни са и упражненията за подобряване на двигателната активност, координацията и стабилността.