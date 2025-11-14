Какво плаща Касата за лечение в чужбина

Всеки български гражданин има право на заплащане на медицински услуги във връзка с лечение в чужбина в случай, че лечението му не може да бъде извършено в лечебно заведение в страната и не са предвидени други механизми за финансиране.

Необходимо е да се има предвид, че експериментални методи за лечение и за трансплантация за дадено заболяване не се заплащат, информират от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) в кампанията "НЗОК за теб".

Какви документи са необходими за лечение в чужбина и може ли да се иска второ мнение от лекар извън България преди това?

Преди подаване на заявителните документи е необходимо пациентът да има актуална медицинска документация, удостоверяваща заболяването, състоянието, проведеното до момента лечение, препоръки на медицински специалисти, вкл. необходимостта от осъществяване на услугите, за които се кандидатства за лечение в чужбина. Това са епикризи, изследвания, становища, мнения и препоръки от медицински специалисти.

За деца медицинска документация е необходимо да бъде издадена не повече от 2 месеца преди подаване на заявлението, а за лица над 18 годишна възраст не повече от 6 месеца.

Право на пациента е да потърси мнение от няколко лекари специалисти.

За какви видове медицински услуги може да се кандидатства за заплащане в чужбина?

Обхват на услугите при лицата до 18-годишна възраст

- диагностични и лечебни процедури, които не могат да бъдат извършени своевременно или за които няма условия за извършването им в Република България;

- медицински изделия, които не могат да бъдат осигурени в Република България;

- трансплантация на органи и клетки в чужбина, когато тя не се извършва или не може да бъде извършена своевременно в Република България;

- до три контролни прегледа след осъществяване на лечение/трансплантация;

- при необходимост заплащането може да включи и средства за транспорт и престой – пътни и квартирни пари на детето и един негов придружител в чужбина, както и при необходимост устен превод по време на престоя и лечението.



Обхват на услугите при лицата над 18-годишна възраст

- трансплантация на органи и клетки, когато тя не се извършва или не може да бъде извършена своевременно в Република България;

- лечение в чужбина, извън трансплантацията, чрез необходим за конкретния пациент метод, който не е приложим в Република България.

Къде може да се получи по-подробна информация за необходимите документи?

В сградата на Централното управление на НЗОК, ул. "Кричим" №1 функционира приемна със служители, които осъществят прием и консултации на граждани по въпроси и необходими документи, свързани с подаване на заявителни документи. Консултациите с граждани се осъществяват в непрекъснат режим на работа от 09.00-17.30 ч., от понеделник до петък.

На официалната интернет страница на НЗОК е публикувана Харта на клиента на НЗОК, с посочени телефони за консултации на граждани от експерти по въпроси за лечение и здравно обслужване в чужбина.

Къде са публикувани необходимите документи за заявяване на лечение в чужбина?

Необходимите заявителни документи са публикувани на официалния сайт на НЗОК в рубрика "Лечение в България и чужбина".

Къде се подават документите – онлайн, по пощата или лично?

Документите могат да се подадат в НЗОК, чрез РЗОК или по пощата на адрес: ул. "Кричим" 1, 1407 София. При наличие на електронен подпис документите могат да се подадат и по електронен път.

Документите могат да бъдат подадени и от упълномощено от вас лице, за което е необходимо представяне на пълномощно към заявлението.

Заявителните документи за лечение на деца до 14 годишна възраст се подават от родител или законен представител, а за деца от 14 до 18 години заявлението се подава от тях със съгласието на родител.

Как се проследява разглеждане е заявлението?

На страницата на НЗОК - в рубрика „ Лечение в България и чужбина“, подрубрика “Лечение в България и чужбина на деца“ и подрубрика „Лечение лица над 18 г.“ е публикувана „Справка за движение на заявленията по реда на Наредба № 2 от 27.3.2019 г.“(Справка).

В Справката заявителите след като посочат входящия номер и датата на подаване на заявлението могат да проследят движението му. Тази справката се обновява всеки ден.

Какво става, ако ми липсва някои документи, ще ме върнат ли в началото на процедурата?

В случаите, когато не са подадени необходимите документи или са налице неясноти или непълна информация, а също и при необходимост от представяне на допълнителен относим документ, заявителят се уведомява писмено и се дават необходимите указания за отстраняването им.

При отказ за лечение може ли да се подават отново документи или да се обжалва?

Съгласно изискванията за нормативната уредба пациентът има право да обжалва отказа в 14-дневен срок от датата на неговото получаване.

Какво се случва, ако възникне проблем по време на лечение в чужбина?

Когато, в хода на извършваните медицински услуги, чието заплащане е одобрено, възникне необходимост от допълнително заплащане, е необходимо да се уведоми НЗОК за това и да се представи документ, доказващ необходимостта, издаден от съответното лечебно заведение в чужбина.

В случай че се касае за медицинска услуга, различна от одобрената, за която вече се провежда лечение в чужбина, е необходимо, пациентът или упълномощено от него лице, да подаде нови заявителни документи.

Какво трябва да направя след като се върна от лечение в чужбина?

До 1 месец след завръщането Ви от лечение в чужбина е необходимо да предоставите в НЗОК отчетни медицински документи от проведеното лечение с превод на български език от лицензиран преводач.

Трябва ли да уведомя личния си лекар и кой следи състоянието ми?

Медицинските документи от проведеното лечение в чужбина следва да бъдат част от Вашето здравно досие и в този смисъл е необходимо да ги предоставите на личния си лекар, който ще направи преценка и ще Ви насочи при необходимост за продължаване на лечението Ви в България.