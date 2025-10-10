Какви електронни услуги предлага НЗОК

През сайта на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) www.nhif.bg става все по-лесно да бъде открит лекар, болница, да се провери дали здравноосигурителната книжка е валидна, да бъде избран нов личен лекар или да се осигури достъп до здравно досие.

Кой може да използва тези услуги?

Достъп до рубриката „Е-услуги на НЗОК“ имат всички граждани, независимо от здравноосигурителния си статус, както и договорните партньори на Здравната каса.

Кои са най-често използваните електронни услуги?

Проверка на здравно досие

Това е услуга, която изисква електронен подпис или Уникален код за достъп (УКД). Здравното досие дава информация за всички извършени медицински и дентални дейности от 2009-а година насам, заплатени от Здравната каса.

Право на достъп до Персонализираната информационна система (ПИС) на НЗОК, чрез електронен подпис или уникален код за достъп (УКД), имат само задължително здравноосигурени лица дори ако техните здравноосигурени права са прекъснати.

Другата възможност за достъп до личната медицинска информация е приложението Е-здраве (базирано на Националната здравноинформационна система - НЗИС). Това става при сдвояване на приложението с мобилния телефон.

Тъй като информацията, съдържаща се в ПИС на НЗОК е за по-дълъг исторически период от по-скоро създадената НЗИС, НЗОК, МЗ и и "Информационно обслужване" стартираха процес по миграция на данните за обединяване на информационните масиви. Така ще се съкрати времето за обслужване, а пациентите ще имат по-голяма възможност да контролират здравната система, да я предпазват от злоупотреби и източване на публичен ресурс.

Онлайн избор на личен лекар

Тази електронна услуга дава възможност на лицето да подаде онлайн заявка за избор на общопрактикуващ лекар, да я разгледа или да я откаже. Всеки общопрактикуващ лекар в страната с действащ договор е включен в услугата. В Закона за здравното осигуряване, както и в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, не е установена правна възможност за личния лекар да откаже включването на здравноосигуреното лице избрало именно него (с хартиена или електронна форма за избор), в пациентската си листа. Тази услуга изисква специален достъп с електронен подпис.

Как да се ориентираме дали даден специалист има договор с НЗОК и преглежда с направление?

Всички лекари в специализирана извънболнична медицинска помощ, които работят със Здравната каса могат да бъдат намерени по медицински специалности и по населено място. Същото се отнася и за болниците. Отново само с един клик, хората могат да се ориентират дали съответното лечебно заведение работи по търсената клинична пътека. Освен болници и лекари специалисти, на www.nhif.bg, секция „Търсене на договорни партньори и дейности“, могат да бъдат открити и лични лекари, лекари по дентална медицина, високо-специализирани дейности, лаборатории и аптеки по области и населено място, които имат договор с НЗОК. Тази услуга е със свободен достъп, не е необходима нито специална регистрация, нито електронен подпис.

Другите услуги със свободен достъп

Може да бъде проверен и личният лекар - услуга, много полезна, ако общопрактикуващият лекар е сменил например адреса на кабинета си и здравноосигурените не могат да се ориентират как да стигнат до него. При проверка на личен лекар трябва да се въведе изписания на екрана шестцифрен код и личния идентификатор, който може да е ЕГН, ЛНЧ или SSN/EU. Когато лицето е с идентификатор EU задължително се попълва дата на раждане.

Колко варианта на отговор е възможно да има?

Системата на Здравната каса може да покаже четири варианта, при които лицето или има активна регистрация при общопрактикуващ лекар, или никога не е избирало личен лекар, възможно е общопрактикуващия лекар да е прекратил договора си с НЗОК или лицето да е със служебно прекратена регистрация при личния лекар поради неговата смърт.

На сайта на Касата може да се направи справка за движението по заявления по реда на наредба № 2 от 27.03.2019 г. Услугата е полезна за лица, които имат нужда от лечение в чужбина и подават заявления по Наредба № 2 за одобряване на заплащане на медицински и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане за лица до и над 18 години. Справката проверява статуса на подаденото заявление.

Без електронен подпис всеки, който получава скъпоструващи лекарства или медицински изделия/или диетичните храни за специални медицински цели за домашно лечение (1А, 1В И 1С), може да направи справка за протокола си. С помощта на тази услуга, всеки здравноосигурен има възможност да провери на коя дата е заверен и периода на валидност, както и причините за отхвърляне, в случай че протоколът е отказан за одобрение.

Вече има SMS известяване на гражданите за статуса на техните протоколи, с които се предписват лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК. По същия начин са уведомявани и хората с увреждания за издадените ЛКК протоколи и заявления за отпускане на помощни средства и ремонти и за издадените от НЗОК/РЗОК одобрения по постъпилите заявления.

Целта на тази дигитална услуга е пациентите и хората с увреждания да бъдат максимално улеснени и да получават информация за статуса на протоколите си и заявленията за помощни средства и ремонти в реално време. Така НЗОК за пореден път поставя пациента в центъра на здравната система и показва, че не спира да развива електронните здравни услуги и да ги насочва изцяло в полза на потребителите си.

Общопрактикуващите лекари вече могат да видят протоколите за скъпоструващи лекарства на пациентите си през портала doc.his.bg. С промяната личните лекари могат да следят в реално време процесите по предписване и одобрение на протоколите за домашно медикаментозно лечение на пациентите си. По този начин се засилва контролът над разходваните от Касата средства за лекарства.

Чрез електронната услуга „Търсене на договорни партньори и дейности“ на интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса, се предоставя информация на гражданите за лечебните заведения, сключили договор с НЗОК и за договорената и заплащана от НЗОК извънболнична и болнична медицинска/дентална помощ.

С цел осигуряване на пълна информация за заплащаните от НЗОК дейности, услугата е разширена и чрез нея се предоставя информация и на хората с увреждания за отпускане и ремонтни дейности на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ).

Информацията е достъпна чрез услугата Търсене на договорни партньори и дейности. Дадена е възможност при избор на област, община и „код на ПСПСМИ/ремонтна дейност“ за извеждане на адреси и контакти на сключилите договор с НЗОК търговци на дребно, предоставящи помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, в това число изработване и ремонт, заплащани от НЗОК.