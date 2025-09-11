Как да помогнем на близък с езикови нарушения след инсулт

Афазията е езиково нарушение, което настъпва внезапно – най-често след инсулт – и променя начина, по който човек говори, разбира, чете или пише. Подкрепата на семейството и приятелите в този момент е решаваща за възстановяването и адаптацията, посочват от Асоциацията за инсулт и афазия.
Какво е добре да се знае?
Афазията не засяга интелекта – човекът разбира, мисли, чувства, но не може да изрази всичко.
Всеки случай е индивидуален – има различни видове афазия, които засягат различни езикови функции.
Възстановяването изисква време, търпение и постоянство.
Как може да се помогне?
- говорете бавно, с прости и ясни изречения;
- използвайте визуални помощни средства – снимки, символи, езикови комуникационни карти;
- насърчавайте, но не принуждавайте към говорене;
- изслушвайте с внимание, дори когато отговорът е неясен;
- поддържайте контакт с логопед и следвайте препоръките му;
- окуражавайте успехите, дори и малките.
Полезни практики в ежедневието
Създайте предвидима рутина – това дава сигурност. Говорете лице в лице, в тиха обстановка. Не поправяйте всяка грешка, не завършвайте изреченията вместо човека. При нужда – използвайте писане, рисуване или показване с пръст. Помогнете на близкия си да изработи „комуникационна карта" – кратък текст за това как общува и как другите могат да помогнат.
Как помага Асоциацията за инсулт и афазия
Асоциацията предлага съдействие за намиране на логопед, консултации и достъп до специализирани материали. В рамките на проекта „Аз общувам при афазия: в лекарски и стоматологичен кабинет", финансиран от Програма „Социални иновации" на Столична община, се създават практични инструменти и обучения за близки на хора с афазия.
В края на ноември на сайта stroke.bg ще бъдат публикувани комуникационни карти за дома; насоки за семейството и болногледачи; информация за логопедична помощ.
Национална линия за подкрепа: телефон: 0700 11 404
