Как да помогнем на близък с езикови нарушения след инсулт

Афазията е езиково нарушение, което настъпва внезапно – най-често след инсулт – и променя начина, по който човек говори, разбира, чете или пише. Подкрепата на семейството и приятелите в този момент е решаваща за възстановяването и адаптацията, посочват от Асоциацията за инсулт и афазия.

Какво е добре да се знае?

Афазията не засяга интелекта – човекът разбира, мисли, чувства, но не може да изрази всичко.

Всеки случай е индивидуален – има различни видове афазия, които засягат различни езикови функции.

Възстановяването изисква време, търпение и постоянство.

Как може да се помогне?

- говорете бавно, с прости и ясни изречения;

- използвайте визуални помощни средства – снимки, символи, езикови комуникационни карти;

- насърчавайте, но не принуждавайте към говорене;

- изслушвайте с внимание, дори когато отговорът е неясен;

- поддържайте контакт с логопед и следвайте препоръките му;

- окуражавайте успехите, дори и малките.

Полезни практики в ежедневието

Създайте предвидима рутина – това дава сигурност. Говорете лице в лице, в тиха обстановка. Не поправяйте всяка грешка, не завършвайте изреченията вместо човека. При нужда – използвайте писане, рисуване или показване с пръст. Помогнете на близкия си да изработи „комуникационна карта" – кратък текст за това как общува и как другите могат да помогнат.

Как помага Асоциацията за инсулт и афазия

Асоциацията предлага съдействие за намиране на логопед, консултации и достъп до специализирани материали. В рамките на проекта „Аз общувам при афазия: в лекарски и стоматологичен кабинет", финансиран от Програма „Социални иновации" на Столична община, се създават практични инструменти и обучения за близки на хора с афазия.

В края на ноември на сайта stroke.bg ще бъдат публикувани комуникационни карти за дома; насоки за семейството и болногледачи; информация за логопедична помощ.

Национална линия за подкрепа: телефон: 0700 11 404