Изследване: Хроничната болка може рязко да повиши кръвното налягане

Хроничната болка при пълнолетните може да увеличи вероятността от развитие на високо кръвно налягане, сочи изследване, цитирано от „Сайънс дейли“ и публикувано в списание Hypertension на Американската кардиологична асоциация.

Допълнителни утежняващи фактори са локализацията на болката, степента на разпространението ѝ и наличието на депресия, уточняват авторите.

Анализ на здравна информация от над 200 000 пълнолетни жители на САЩ показва, че хората, страдащи от хронична болка по цялото тяло, имат по-висок риск от развитие на хипертония в сравнение с тези без болки, с краткотраен дискомфорт или болка, ограничена само в една област.

„Колкото по-широкоразпространена е болката, толкова по-висок е рискът от развитие на високо кръвно налягане“, казва водещият автор проф. Джил Пел от Университета в Глазгоу. „Част от обяснението за тези резултати е, че хроничната болка често води до депресия, която повишава вероятността от развитие на хипертония. Това означава, че ранното откриване и лечение на депресията при хора с болки може да намали риска от високо кръвно налягане“, допълва тя.

Хипертонията възниква, когато кръвта упражнява твърде силен натиск върху стените на кръвоносните съдове, което увеличава риска от сърдечен удар или инсулт. Високото кръвно налягане – включително хипертония от първи и втори стадий (130/80 до 140/90 или по-високо) – засяга почти половината пълнолетни американци. То е водеща причина за смърт както в САЩ, така и по света, според съвместно ръководство от 2025 г. на Американската асоциация по кардиология и Американския колеж по кардиология, одобрено и от още 11 организации.

По-ранни проучвания показват, че хроничната мускулно-скелетна болка в областта на бедрата, коленете, гърба или врата/рамото, която продължава повече от три месеца, е най-разпространената форма на продължителна болка сред населението.