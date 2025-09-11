Изкуствен интелект помага на хирург да оперира сам

Главният хирург д-р Рикардо Функе от Clinica Las Condes в Сантяго, Чили, вече има необичаен помощник по време на лапароскопските си операции – автономна камера с изкуствен интелект (ИИ), която му позволява самостоятелно да премахне жлъчен мехур, съобщава Ройтерс.

Как участва роботът

По време на процедурата магнитни хирургически инструменти, в комбинация със специализиран софтуер, автономно насочват камерата, следейки движенията на хирурга като автоматично регулират зрителния ъгъл – без необходимост от асистент.

„Камерата следеше всяко мое движение и целият процес протече отлично. Тя ни позволява да извършваме операции напълно самостоятелно – и тази аз направих именно така, с помощта на робота“, разказва д-р Функе пред Ройтерс.

Според консултантската компания Precedence Research глобалният пазар на хирургически роботи през 2024 г. е достигнал 15,6 милиарда долара, а до 2034 г. се очаква да нарасне до 64,4 милиарда долара.

През юли учени от Университета „Джон Хопкинс“ в Балтимор, САЩ, съобщиха за експеримент с робот, управляван от изкуствен интелект, който успешно извършил сложна операция върху черен дроб и жлъчен мехур на прасе – важна стъпка към автоматизацията на хирургическите процедури.

„Това е първата крачка към въвеждане на автоматизация в реална операционна зала с истински пациент. Показахме, че ИИ може ефективно да подпомогне хирурга“, казва Алберто Родригес, главен изпълнителен директор на Levita Magnetics – компанията, която предоставя технологията за операцията в Сантяго.