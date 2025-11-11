Инфекционист: Грипният сезон ще е по-тежък, но пандемия не се задава

Медиците във Великобритания съобщават за мутирал щам на грипа, който може да доведе до по-тежко протичане на заболяването. Според инфекциониста доц. д-р Трифон Вълков обаче няма място за паника – става дума за естествени точкови мутации на вируса, а не за нов пандемичен вариант.

В ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS доц. Вълков поясни, че не става дума за „летен вирус“, а за класически грип, който традиционно се активира през есенно-зимния период.

„Грипът е вирус с изключително висок потенциал да мутира. Всяка година се наблюдават изменения, но те най-често са в рамките на малки мутации в неговия геном“, обясни експертът. Той уточни, че тези мутации се натрупват средно на всеки 7–10 години и могат да предизвикат по-тежки епидемии.

Според Вълков засечените във Великобритания варианти могат да причинят по-тежко боледуване – с висока температура, отпадналост и риск от пневмония. „Грипът е инфекция с изключително бързо развитие. Пациентът може да посочи дори часа, в който се е разболял“, каза специалистът.

Той подчерта, че грипът не засяга само дихателните пътища, а може да ангажира и други системи – сърдечносъдова, нервна и дори централна нервна система, водейки в тежки случаи до енцефалити.

Инфекционистът беше категоричен, че превенцията е ключова: „Когато усетим първите симптоми, вече сме болни. Затова най-добрата защита е ваксинацията.“ По думите му противогрипната ваксина е препоръчителна за всички, особено за възрастни хора, малки деца и пациенти с хронични заболявания – сърдечносъдови, белодробни или автоимунни.

„Противовирусните лекарства имат ефект само срещу доказан грипен вирус, затова тестът е задължителен преди започване на лечение“, напомни доц. Вълков.

По негови данни първите случаи у нас вероятно вече са налице, макар и единични. „Не очаквам нещо извън обичайното за последните години. Както винаги, пикът на грипните случаи ще бъде в края на януари и началото на февруари“, уточни доц. Вълков.