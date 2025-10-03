Ядлив сензор, с вкус на мащерка, известява за грип

Един от многото проблеми с грипа е, че човек може да разпространи вируса още преди да разбере, че се е заразил. Водени от тази идея, учени от Германия разработват "ядлив" сензор, който при контакт с грипния вирус предизвиква вкус на мащерка в устата, пише сайтът New Atlas, позовавайки се на публикация в сп. ACS Central Science.

Вече съществуват евтини тестове за КОВИД, които позволяват на хората да се тестват за грип в домашни условия, но те са ефективни само когато пациентите вече проявяват симптоми. Когато те все още са в предсимптоматичен стадий, но въпреки това са заразни, тестовете са неефективни, пише БТА.

Съществуват и други тестове, които откриват грипния вирус преди появата на симптомите, но те са скъпи и бавни. Именно тук на помощ идва новият молекулен сензор, разработван от професор Лоренц Майнел и колегите му от Университета на Вюрцбург.

"Сензорът" всъщност представлява ядлива съставка, която може да се добави в дъвки или бонбони за смучене.

Основният активен компонент на сензора е гликопротеин, известен като невраминидаза, който е част от грипния вирус. Обикновено вирусът използва този гликопротеин, за да разгради определени връзки на клетката-гостоприемник, която атакува с цел да я инфектира. В сензора невраминидазата е свързана с молекули на фенолно съединение, наречено тимол, което се съдържа в мащерката.

Идеята е, че когато сензорът се постави в устата на човек, заразен с грип, вирусът ще активира невраминидазата. Това ще доведе до разграждане на връзките, които задържат молекулите на тимола на мястото им, позволявайки по този начин те да бъдат усетени от езика. Така при откриването на вкуса на мащерка човек ще разбере, че е болен от грип и съответно ще може да се изолира.

В проведените досега тестове сензорът успешно е освободил тимол в рамките на 30 минути след поставянето му във флакони със слюнка, получена от заразени с грип пациенти.

Клиничните изпитвания могат да започнат до две години. Учените смятат, че технологията може да се използва от хора, които работят в среда, където са изложени на висок риск от зараза с грип.