Грижата за новородените акцент на Световния ден за безопасност на пациента

На 17 септември се отбелязва Световният ден за безопасност на пациента. През тази година темата е "Безопасни грижи за всяко новородено и всяко дете", със слоган "Безопасност на пациентите от самото начало!". Акцентът е поставен върху уязвимостта на тази възрастова група към рискове и вреди, произтичащи от небезопасни грижи.

Денят е иницииран от Световната здравна организация (СЗО) и цели да привлече вниманието върху необходимостта от подобряване на безопасността на медицинските грижи за най-уязвимите – новородените и децата. Това е възможност да се повиши общественото съзнание, да се насърчи сътрудничеството между различни заинтересовани страни и да се мобилизират глобални действия за по-добра безопасност.

СЗО призовава за спешни действия за елиминиране на потенциални вреди в педиатричната и неонаталната грижа, като надгражда върху усилията от предишни кампании, свързани с "безопасното раждане", "приоритета на безопасността на пациентите", "безопасността на здравните работници", "безопасността на лекарствата", "ангажираността на пациентите и семействата", както и "безопасността на диагностиката". Амбицията на Световния ден за безопасност на пациентите 2025 е да доведе до значителни подобрения и да утвърди правото на всяко дете на безопасни и качествени грижи,

Сред целите на инициативата през 2025 година са повишаване на глобалната осведоменост за рисковете при педиатричните и неонаталните грижи, мобилизиране на институции и организации за прилагане на устойчиви стратегии за безопасни грижи, овластяване на родители, настойници и самите деца чрез образование и активно участие в процеса на лечение, както и подкрепа за научни изследвания в областта на безопасността в педиатрията и неонатологията.

На 17 септември ще бъдат организирани национални и регионални кампании, застъпнически събития и образователни инициативи, технически срещи и обучения за здравни специалисти. Емблематични обществени сгради и места ще бъдат осветени в оранжево – официалният цвят на кампанията.

Световният ден за безопасност на пациента 2025 е призив за действие към правителства, здравни специалисти, организации и гражданското общество. Защото всяко дете има право на безопасни и качествени медицински услуги – от първия си ден живот.