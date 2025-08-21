Фалшива реклама с лицето на известен гинеколог

Поредна измама в мрежата на гърба на лекар с авторитет. В интернет пространството се тиражират фалшиви интервюта на известния специалист по репродуктивна медицина д-р Георги Стаменов, съобщи Нова телевизия.

Името и лицето му са използвани неправомерно и противозаконно. Интервютата са фалшиви и съдържат невярна информация.

"Папиломите са път към гроба, но има решение, което унищожава всякакви бенки и кожни образувания", убеждава текстът под снимката на специалиста.

Рекламният клип промотира продукти, които помагали при папиломи. Д-р Стаменов категорично отрече да има нещо общо с препарата.

В различни фалшиви реклами той е представян като известен уролог, който предлага решения за мъжката потентност, дори и като патолог.

„Непрекъснато се появяват нови реклами с лицето и името ми. Подавали сме сигнали, но IP адресите бързо биват сменяни”, казва АГ специалистът. По думите му измамата е международна.

Той разказа и за абсурдна ситуация, при която хора от екипа му са се свързали с един от източниците на тези реклами на обявените контакти. Въпреки че са се опитали да обяснят, че това е фалш и ще бъде потърсена съдебна отговорност, лицето за контакт е попитало дали ще си купят продукта.

Д-р Стаменов отново предупреди, че рекламираните "продукти" нямат никаква лечебна стойност и дори могат да бъдат опасни и призова да не се вярва на подобни публикации от негово име.