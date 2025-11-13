Ендокринолог: Храненето веднъж дневно вечер е рисков фактор за развитие на диабет

Неправилното хранене – веднъж дневно, вечер, е сред рисковите фактори за развитие на диабет. Уязвими към болестта са хората с наднормено тегло, наследствено обременените и хората, водещи застоял начин на живот.

Това каза по БНР проф. Ивона Даскалова, началник на отделението по ендокринология в Acibadem City Clinic УМБАЛ Витоша.

От лечебното заведение организират безплатен скрининг по повод Световния ден за борба с диабета - 14 ноември. Събитието е утре от 9 до 14 часа на централния вход на болницата.

Над 770 000 души у нас са с диабет, но половината от тях не знаят, съобщи проф. Даскалова.

По думите ѝ след 18-годишна възраст хората задължително трябва да обърнат внимание на профилактиката. Но при оплаквания и забелязани нарушения трябва да се изследват и децата, добави тя.

Според нея в страната трябва да се прави регулярен скрининг за диабет, но такава програма няма, а навременното диагностициране е изключително важно.

"Това просто е едно заболяване, с което се живее и то до дълбока старост, стига човек да осъзнае, че трябва да има някои ограничения в живота си", каза проф. Даскалова