Ендокринолог: Храненето веднъж дневно вечер е рисков фактор за развитие на диабет

Неправилното хранене – веднъж дневно, вечер, е сред рисковите фактори за развитие на диабет. Уязвими към болестта са хората с наднормено тегло, наследствено обременените и хората, водещи застоял начин на живот.
Това каза по БНР проф. Ивона Даскалова, началник на отделението по ендокринология в Acibadem City Clinic УМБАЛ Витоша.
От лечебното заведение организират безплатен скрининг по повод Световния ден за борба с диабета - 14 ноември. Събитието е утре от 9 до 14 часа на централния вход на болницата.
Над 770 000 души у нас са с диабет, но половината от тях не знаят, съобщи проф. Даскалова.
По думите ѝ след 18-годишна възраст хората задължително трябва да обърнат внимание на профилактиката. Но при оплаквания и забелязани нарушения трябва да се изследват и децата, добави тя.
Според нея в страната трябва да се прави регулярен скрининг за диабет, но такава програма няма, а навременното диагностициране е изключително важно.
"Това просто е едно заболяване, с което се живее и то до дълбока старост, стига човек да осъзнае, че трябва да има някои ограничения в живота си", каза проф. Даскалова
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
42
1
13.11 2025 в 12:28
Тръмп иска разследване на връзките на Епстийн с Бил Клинтън
Грузия: Не сме се отказали от ЕС, Брюксел се изолира
САЩ издаде лиценз, който позволява преговори за възможна продажба на чуждестранните активи на ''Лукойл''
Великобритания разреши на Лукойл да продължи да работи до 14 февруари в България
Дейвид Ковърдейл се пенсионира (видео)