Експерти: Затлъстяването е болест, която се лекува

Затлъстяването е хронично заболяване, което изисква комплексен подход при лечението си. Около този извод се обединиха участниците в пресконференция за представяне на информационната кампания, посветена на затлъстяването с мото "Моето тегло е моето здраве", организирана от Novo Nordisk България.

„Моето тегло е моето здраве“ цели да промени нагласите към затлъстяването на обществото и пациентите, за да не бъде възприемано като резултат на личен избор, а както е признато от Световната здравна организация - като комплексно, прогресиращо и хронично заболяване. То е повлияно от редица фактори – генетични, физиологични и на средата – и е основен рисков фактор за над 200 други сериозни заболявания, включително рак и сърдечносъдови болести. Само при увеличение на ИТМ с 5 кг/м² рискът от инфаркт и инсулт се покачва с повече от 40%.

Икономическите последици, свързани със затлъстяването, са още една причина за повишаване на информираността за заболяването. Според оценки, разходите, свързани със затлъстяването в България, надхвърлят 9,2 милиарда евро за 2024 г., което подчертава нуждата от навременни действия и превенция.

Официалният старт на кампания бе на 6 октомври. Научнообоснована информация вече може да се намери във всички социални канали и платформи на компанията, съобщи д-р Рабия Демет Йозджан, генерален мениджър на Novo Nordisk България. Всяко изображение съдържа QR код, при активиране се осигурява достъп до платформи с информация за глобалния здравен проблем.

д-р Рабия Демет Йозджан, генерален мениджър на Novo Nordisk България Важно е да се знае, че затлъстяването е тежко, рецидивиращо, хронично заболяване, а не просто проблем с външния вид, какъвто е най-популярният мит. Нашата цел е да повишим информираността, да премахнем стигмата и да насърчим хората, живеещи с наднормено тегло и затлъстяване, да потърсят професионална помощ от медицински специалист. Знаем колко самотно и обезсърчаващо може да бъде това състояние и искаме всеки да знае, че днес има информация, подкрепа и решения, подчерта д-р Йозджан и посочи, че фармацевтичната е посветила 25 години на този проблем.

Над 2 млн. българи със затлъстяване

България е на шесто място по затлъстяване сред възрастните в Европа и на пето при децата по този показател, отбеляза доц. д-р Явор Асьов, ендокринолог и председател на Асоциация "Заедно". Над 2 млн. души у нас страдат от него. Той посочи, че заболяването води до близо 230 съпътстващи заболявания, сред които и сърдечносъдовите, които са най-честата причина за смърт у нас.

Специалистът открои и икономическата тежест като ефект от затлъстяването и болестите, които предизвиква. 9,4% от БВП са средствата, които се отделят за лечение, за социални компенсации. Пред OFFNews д-р Асьов заяви, че има клинична пътека за диагностициране на заболяването, но не и за лечението му. Не се реимбурсират от НЗОК медикаментите, които се прилагат, а терапията е скъпа, подчерта той. Ендокринологът посочи, че липсва комплексен подход за овладяване на пандемията от затлъстяване от превенцията и профилактиката до диагностика и лечението на болестта, която изисква подкрепа от психолог и позитивна семейна среда.

Затлъстяването често започва още в детството и продължава по време на целия живот, с навици и рискове, предаващи се от семейството. Проучвания показват, че до 80% от децата с наднормено тегло ще останат със затлъстяване като възрастни, което повишава рисковете за развитие на множество заболявания като сърдечносъдовите. В България близо 30% от децата вече са с наднормено тегло. Ранното разпознаване и намеса са от ключово значение за здравето на бъдещите поколения, каза доц. Асьов и подчерта, че вече има терапии за деца със затлъстяване, които се прилагат само след препоръка и под контрола от лекар специалист.

Когато храната "шуми" в главата

"Хранителният шум е сравнително ново понятие в психологията. Осведомеността за него дойде от пациентите. Пациентите споделяха какво се случва в главата им и специалистите започнаха да го изследват. Оказва се, че хранителният шум пристига в главата, дори когато човек се нахрани", каза психологът Огняна Райзмунд, която работи с хора със затлъстяване.

Огняна Райзмунд, психолог Моя пациентка споделя, че след ядене мисълта за храна не я оставя. Дояжда ѝ се нещо, вижда го, изяжда го. Мисълта за храна е рецидивираща, стои като фон в главата ѝ: какво ще ям, колко ще изям, достатъчно ли е, току-що ядох, но защо да не си хапна още нещо. Понякога яденето е форма на награда – "О, свърших тази работа, сега мога да хапна". Цялото ежедневие се завърта около мисълта за храна, казва психологът.

По думите ѝ това е капан на онази част от мозъка, която отговаря за емоциите и префонталната кора, която отговаря за възприятията, знанията и решенията, които вземаме.

"Когато на телесно ниво имаме проблеми, защото там не се случват необходимите биологични процеси, нервните импулси се объркват и хората със затлъстяване не могат да вземат правилното за себе си решение – дали са нахранени. Реално, хормоните които регулират апетита, не достигат до мозъка, така че да да разберат наистина дали им е достатъчно", каза Огняна Райзмунд.

Нищо не ям, всичко ми се лепи

Това състояние е комплексен проблем – и за ендокринолог, и за психолог. Първо, трябва да се види наистина колко се яде, защото има опция, при която човек си мисли, че не яде, но това не е така. Тогава бих препоръчала воденето на хранителен дневник. Той изключително много помага дори и само при наднормено или нормално тегло. Понякога си казваме "не ядох много", но водейки този дневник ти можеш да видиш точно колко си изял. Обикновено не броим бонбона, с който ни е почерпил приятел за рожден ден, солетите, които сме взели от бюрото на колегата, млякото, което си сипваме в кафето. Това са допълнителни калории, които натоварват организма, коментира психологът.

Според нея мобилните приложения за отбелязване на приетите калории работят "изключително добре".

"Аз самата ползвам, препоръчвам ги, вече има иновации – можете да изпратите снимка, калкулаторът изчислява калориите, ако знаете какъв трябва да бъде калорийният ви прием. Разбира се, в случаите, когато говорим за хора със затлъстяване, тези дневници могат да помогнат, но там е необходим холистичен подход. Консултацията с ендокринолог е задължителна", каза Огняна Рейзмунд.

Пречи ли боди позитивът

Наднорменото тегло съпровожда целия ми живот. В тийнейджърска възраст бях с наднормено тегло. По време на абитуриентския си бал успях да сваля много килограми. Години наред успях да ги задържа. Осъзнах, че имам проблем, когато за период от 1 година качих 30 кг. До посещаването на ендокринолог не си давах сметка, че това е сериозно хронично заболяване и са необходими допълнителни усилия - не просто диета или повече движение – производството на инсулин, работата на хормоните беше нарушена и това създаваше предпоставки за повишаване на телесното тегло, разказа историята си Светла Александрова, която от години се лекува от затлъстяване. Светла е част от Асоциация "Заедно" и лице на кампанията "Моето тегло е моето здраве".

"Виждаме как се измества фокусът в линиите за дрехи и бельо, дори моделите на "Виктория сикретс" изглеждат по друг начин. Това от една страна е чудесно за хората, които могат да се чувстват приети в обществото, но от друга страна този проблем се толерира като прикриваме тези ненормално изглеждащи тела и крием здравословните проблеми, които причиняват, коментира тя.

По думите ѝ човекът, който е осъзнал, че има проблем, вижда разликата между предишното и сегашното си тегло, разликата във възприятията на обществото.

"Случва се да влезеш в магазин за дрехи и още от врата да ти кажат – "нямаме размери за вас". Това създава бариери, затваря хората, предизвиква депресивни състояния и емоционални кризи, които, ако не посетиш специалист, могат да доведат до доста по-сериозни състояния. Човекът със затлъстяване намира утеха в храната. Тя е удоволствие при стрес и необходимост. За всяко нещо търсиш утеха в храната, а не в разходката, срещата с приятели или в спорта", каза Светла, за която популяризирането на възможностите за лечение на хроничното заболяване е кауза.

Повече от 25 години Novo Nordisk инвестира в научни изследвания в областта на затлъстяването, за да разбере по-добре механизмите, които регулират апетита и телесното тегло. С кампанията „Моето тегло е моето здраве" компанията отправя послание за обединение – между пациенти, специалисти, експерти и медии – с цел да се изгради по-здравословна и информирана България.