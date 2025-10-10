Ексклузивно Главният архитект на София: На малкото места за детски градини МРРБ разреши да се строят нови блокове

Експерти настояват за национален план за намаляване на зрителните увреждания

Предложението бе направено на заседание на парламентарната Комисия по здравеопазването в Световния ден на зрението

OFFNews 10 октомври 2025 в 14:59 219 0
дискусия

Снимка PR Play
Дискусия „Зрителното здраве в зряла възраст – национален приоритет“

В Световния ден на зрението експерти се обединиха в предложението за национална програма за превенция на очните болести в зряла възраст. В рамките на заседание на Комисията по здравеопазването към 51-вото Народно събрание се проведе дискусия на тема „Зрителното здраве в зряла възраст – национален приоритет“.

В събитието участваха представители на Българската асоциация по фармакоикономика и ISPOR Bulgarian Chapter, водещи медицински специалисти, експерти по фармакоикономика и икономика. Основният акцент бе поставен върху социалната и икономическата тежест на зрителните заболявания и необходимостта от дългосрочен подход, който да съчетае медицинските, социалните и икономическите аспекти на грижата за зрението.

Д-р Алина Леви от Клиниката по очни болести в УМБАЛ „Александровска“, заяви, че 18 милиона души в Централна Европа страдат от зрителни нарушения, които могат да бъдат предотвратени или лекувани. Огромен е броят на хората, при които зрителните увреждания са лечими, но достъпът до офталмологична помощ и профилактика остава ограничен.

Сред най-честите причини за зрителни нарушения са некоригираните рефракционни аномалии, катарактата, възрастово-обусловената макулна дегенерация, глаукомата, диабетната ретинопатия и нарушената прозрачност на роговицата.

Така например над 153 милиона души по света имат зрителни нарушения, причинени от рефракционни аномалии, а 26% от населението на Земята страда от пресбиопия – възрастово обусловено отслабване на зрението за близко виждане. Катарактата остава водеща причина за зрителни увреждания в развитите страни и основна причина за слепота в развиващите се.

Д-р Леви припомни, че епидемията захарен диабет продължава своя ръст и се очаква до 2045 г. 700 милиона възрастни да живеят с диабет, а 161 милиона души да имат някаква форма на диабетна ретинопатия.

Проф. Мария Димитрова, д.ф., ръководител на Катедра „Организация и икономика на фармацията“ към Фармацевтичния факултет на Медицински университет – София, представи данни от анализа „Социално-икономическо бреме на най-честите заболявания, водещи до зрителни увреждания. Състояние и прогнози за България“.

Според изследването, социално-икономическата тежест на възрастово-обусловената макулна дегенерация (AMD) и диабетния макулен едем (DME) за периода 2024–2032 г. се оценява на 715 милиарда евро в световен мащаб, което представлява двоен ръст спрямо 2017–2023 г.

Средните годишни разходи за лечение и грижи при засегнатите лица са около 12 000 евро на човек, като 70% от тези разходи са непреки и са свързани с намалена работоспособност, зависимост от грижи и влошено физическо и психично състояние.

За България икономическото бреме на възрастово-обусловената макулна дегенерация възлиза на 449 милиона евро, от които 72 милиона евро са преки медицински разходи, 63 милиона евро – индиректни разходи, и 314 милиона евро – разходи, свързани с намаленото качество на живот.

Прогнозите сочат, че до 2032 г. тежестта на зрителните нарушения у нас ще се удвои, основно поради застаряването на населението и нарастването на хроничните заболявания като диабет и артериална хипертония.

Според проф. Димитрова, увеличаването на възрастното население ще доведе до значително повишаване на разходите и натоварването на здравните системи, което налага политики за ранна диагностика, дигитални технологии и равен достъп до здравни услуги с цел остаряване в добро здраве. Тя обобщи данни, изпратени от Дрю Кийс от Международната агенция за превенция на слепотата (IAPB), в които подчертава важността на включването на очното здраве в Националната здравна стратегия 2030 и поставя България сред световните лидери, приоритизиращи грижата за зрението.

Проф. Генка Петрова д.ф.н., председател на Общото събрание на Фармацевтичния факултет на Медицински университет – София и основател на ISPOR BG Chapter и Българска асоциация по фармакоикономика, представи резултати от анализ „Разход–полза от провеждане на скринингова програма за диабетна ретинопатия в България“. Той показва, че общите разходи за скрининг на един пациент възлизат на 410,27 лв., докато разходите за лечение на неусложнени случаи са 2 498 лв., а при напреднали стадии достигат 4 547 лв.

По думите й скринингът е високо рентабилен, като спестява 9 лева на всеки инвестиран лев. Освен това ранната диагностика чрез скрининг намалява риска от тежка загуба на зрението, ограничава загубите на производителност и социалните разходи, като в същото време подпомага рационалното използване на ресурсите в здравеопазването.

Икономистът Аркади Шарков представи анализ на социално-икономическата тежест от зрителните увреждания при хората над 50 години. Данните показват, че за периода 2017–2023 г. средната икономическа тежест от заболявания като макулна дегенерация и диабетен макулен едем достига 545,7 милиона евро, като 59% от средствата се дължат за неплатен труд и грижи. Прогнозите за периода 2024 - 2032 г. показват ръст на тежестта до 1,39 милиарда евро – увеличение със 156% спрямо предходния период.

По общ размер на проблема България се нарежда на четвърто място в Централна и Източна Европа – след Полша (9,3 млрд. евро), Румъния (4,26 млрд. евро) и Гърция (1,54 млрд. евро).

„Загубата на зрението не е само медицински, а и икономически въпрос. То засяга трудовата заетост, социалната активност и независимостта на възрастните хора, като създава значително бреме за семейството и икономиката“, каза Шарков и отбеляза, че до 90% от загубата на зрение е предотвратима, ако се осигури навременна грижа при заболявания като катаракта, диабетна ретинопатия и макулна дегенерация.

По време на заседанието бе представена визията за Национален план „Зрително здраве в зряла възраст“ (2026–2030). Целта му е да изгради стратегическа рамка за намаляване на зрителните увреждания и социално-икономическата тежест, свързана с очните заболявания при възрастните хора.

Според експертите, управлението на плана може да бъде осъществено чрез междуведомствен съвет с участието на представители на Народното събрание, Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), Националния статистически институт (НСИ), Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ), научни дружества и пациентски организации.

Проф. Костадин Ангелов, председател на Комисията по здравеопазването към 51-вото Народно събрание заяви, че в Националната здравна стратегия 2030 очното здраве е включено като приоритет, както и създаването на Национална програма за скрининг с акцент върху детското очно здраве.

Той подчерта, че е от особено значение диагностицирането на т. нар. „мързеливо око“ при децата, което ако не бъде открито навреме, последствията са изключително сериозни и необратими. „Бих се радвал, ако обединим усилия и успеем да мотивираме и Министерството на здравеопазването и да осигурим необходимия финансов ресурс такава програма да бъде направена.“, допълни проф. Ангелов.

Според него безплатните очни прегледи на Клиниката по очни болести в УМБАЛ „Александровска“ в различни градове и училища показват, че при около 10% от децата се откриват проблеми с т. нар. „мързеливо око“ и рефракционни аномалии, които ако се диагностицират навреме могат да бъдат коригирани. „Трябва да работим разписаните приоритети в Националната здравна стратегия да стават факт“, призова председателят на Комисията по здравеопазването.

