Доц. Околийски: 4 млн. лв. фонд за превенция на хазартната зависимост не са усвоени

В България е осигурен фонд от 4 милиона лева към Министерство на здравеопазването, който да развие програми за лечение и превенция на хазартната зависимост, но този фонд не е усвоен.

Това съобщи по БНТ доц. Михаил Околийски, представител на СЗО, ръководител "Психиатрично здраве" в Националния център по обществено здраве и анализи.

"Това са начините практически да се противодейства на тези сериозни бичове, както за психичното здраве, така и за бъдещето на страната, защото те въвличат млади хора, които стават хазартни играчи, които най-вероятно ще пропилеят целия потенциал на живота си", категоричен бе той. По думите му има пряка връзка между гейминга и хазарта.

"Пълна забрана за електронни устройства няма да сработи. Това е като призива навремето "да се борим с капиталистическата опасност". Трябва да бъде с фини действия, с любов. Тя отсъства в училището", каза доцентът.

"Както много неща дяволът е в детайла и отровата е в дозата. Ако социалните мрежи се използват по предназначение те са много хубаво нещо. Науката казва, че забраната не работи. В България има забрана за повечето неща, които се правят - тютюнопушене, употреба на райски газ. Няма средства за мониторинг. Има и отказ от страна на държавата да си поеме ангажиментите".

По думите му тютюневата и хазартната индустрия са много силни. Те нямат интерес да има регулация, допълни той. Според него "това е директно вмешателство в работата на държавните институции". В България има съпротива да има регулации в това отношение.

Според него семействата, в които има психично болен трябва да бъдат подпомагани, защото не могат да се справят сами.

Това, което правим ние като общество е да си затваряме очите много силно и да очакваме, че нещата ще ни се разминат. Предложенията да се въведе психичноздравното образование в училище потъна някъде в папките на МОН. Този формат, в който може да се говори смислено и да се подготвят децата за рисковете в реалния живот по отношенията на отношенията им с връстниците, с проблемни поведения, просто не се случва. Резултатът е, че младите страдат, а родителите се чувстват все по-безпомощни, посочи експертът.

Доц. Михаил Околийски заяви още, че "българските деца са застрашени, ако не се следват стъпки, основани на науката, за справяне със зависимостите".