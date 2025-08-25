Днес изтича срокът за плащане на здравни осигуровки от зрелостниците

Днес - 25 август, изтича срокът за зрелостниците да платят здравната си вноска за юли. Вноската е в размер на 43 лева и 8 стотинки.

Младежите, които са завършили средното си образование тази година и са се дипломирали, но не са започнали работа веднага, трябва да внесат сами здравноосигурителната си вноска за миналия месец.

Причината за това е, че абитуриентите не попадат в нито една от категориите – ученици или студенти, поради което не отговарят на условията за здравно осигуряване за сметка на държавния бюджет, както и не упражняват трудова дейност, за която подлежат на здравно осигуряване.

Същото важи и за зрелостниците, които ще бъдат студенти редовно обучение наесен и не са започнали работа. Те трябва да внесат здравните си осигуровки за всички месеци от завършването до започването на първи курс.

На интернет страницата на приходната агенция може да се открие информация как се попълва и подава документът.

При допуснати повече от три неплатени здравноосигурителни вноски за последните три години, зрелостникът може да се окаже с прекъснати здравноосигурителни права и да няма достъп до безплатни здравни услуги.