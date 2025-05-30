Диетолог: Затлъстяването преди пубертета се лекува по-трудно

"Трябва да се обърне особено внимание на детското затлъстяване. Човек, който е затлъстял преди пубертета, се лекува много по-трудно, отколкото този след пубертета“.

За това алармира диетологът доц. Светослав Ханджиев, почетен президент на Българската асоциация за изучаване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания (Basord).

„Не може да се каже, че храните са нездравословни. Всяка една храна, един продукт, който се казва хранителен, е здравословен при някакво условие“, подчерта експертът и добави, че например, при подагра е забранена консумацията на месо, а при малокръвие препоръчваме месото. „Виждате колко разнообразно е всичко. Щом не е здравословно, това не е хранителен продукт, а някакъв друг“.

В същото време нездравословната диета е един от основните фактори за затлъстяването, което у нас се наблюдава не само при възрастните хора, но и при по-младото поколение.

Доц. Ханджиев припомни, че тук три са факторите, които оказват някакво влияние: наследственост, физическа активност и хранителен режим.

„Проучванията показват, че нашите деца в сравнение със своите връстници от Португалия, Белгия и Нидерландия стоят много повече пред мониторите. Обездвижването е много силно изразено. Постоянно виждаме малки деца втренчени в някакъв телефон“, заяви диетологът.

„Децата трябва да играят и да се обърне внимание на храненето, особено на белтъци. Да се консумира повече прясно и кисело мляко, извара, сирене и кашкавал. Те са важни за растежа на едно здраво поколение“, призова диетологът.