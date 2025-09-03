Детските здравно-профилактични карти: въпроси и отговори

От новата учебна година всички здравни документи за детски и учебни заведения стават електронни. Това съобщи здравният министър Силви Кирилов по време на днешното заседание на правителството.

За улеснение на родителите здравното министерство публикува отговори на най-често задаваните въпроси във връзка с електронните документи.

Какво ще стане, ако детето смени личния лекар, градината/училището или се премести в друго населено място?

Информацията се съхранява централизирано и ще бъде достъпна за новия личен лекар и медицинското лице в съответното училище/градина.

Електронното издаване на документи означава ли, че не трябва да се ходи до личния лекар?

Не, електронното издаване на медицински бележки и документи не отменя изискването да се посети общопрактикуващият лекар, както и да се проведе задължителен годишен профилактичен преглед. Това е единственият начин данните да бъдат регистрирани и въведени в системата.

Ако детето е преминало през профилактичен преглед по-рано през годината?

Данните от този преглед ще са налични в Националната здравноинформационна система, което е напълно достатъчно.

Как се осъществява достъпът до тази система, може ли всеки да влезе?

Не. Достъпът е предвиден само за медицински лица от здравните кабинети, като ще се извършва проверка дали те са вписани в системата на МОН. Те ще достъпват системата чрез квалифициран електронен подпис.

До каква информация ще има достъп медицинското лице в училище?

Медицинските специалисти от здравните кабинети в детските градини и училищата ще имат достъп до информация само за учебното заведение, в което работят. Те ще виждат трите имена и ЕГН както и данните, въведени въз основа на извършения профилактичен преглед: ръст, тегло, индекс на телесна маса, обиколка на гръден кош, алергии, проведени имунизации, а също и името и начините за връзка с личния лекари с родителя.

Ще виждат ли учителите медицинската информация на децата?

Не. Достъп до тази система имат единствено медицинските специалисти в здравните кабинети.

Ще могат ли родителите да виждат данните?

Родителите нямат достъп до системата на медицинските специалисти в здравните кабинети. Пълен достъп до електронните здравни досиета на деца до 18 г. може да се осъществи чрез мобилното приложение еЗдраве.

Какво ще стане, ако детето няма проведен профилактичен преглед?

Системата ще отбележи липсата на такъв преглед и родителите е бъдат информирани за необходимостта от неговото провеждане.

Ако има грешка или липсващи данни за детето?

Родителят трябва да се свърже с личния лекар на детето. Само той може да направи корекции и да актуализира информацията.

Ще трябва ли всяка година да се ходи при личния лекар?

Да. Профилактичните прегледи трябва да се провеждат ежегодно. По този начин се актуализират данните за здравословното състояние и физическо развитие на детето. Не е необходимо обаче да се чака месец септември, за да бъде заведено детето при личния лекар.

Ще има ли такса за родителите за издаване на електронна карта?

Не. Електронното въвеждане и съхранение на данните е безплатно и е част от профилактичния преглед на детето.

Ако вече има издадена карта на хартиен носител какво следва?

Не е необходимо да се прави нещо. Данните от профилактичния преглед, въз основа на който е издадена хартиената здравна карта са достъпни и в електронната система.

Какво друго освен здравните профилактични карти отпада на хартия?

От тази учебна година вече не е необходимо да се предоставя контактна бележка. От 2023 г. по електронен път се издават и бележките за извинени отсъствия по медицински причини, посочват от МЗ.