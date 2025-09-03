Окончателно: Здравните карти за ученици стават електронни, но детето трябва да е минало преглед

Всички здравни документи за учебните заведения от новата учебна година стават електронни, вече имаме готовност за това, обяви след днешното заседание на правителството здравният министър Силви Кирилов.

Родителите вече няма нужда да носят личните здравно-профилактични карти на хартия. Няма нужда и да се предоставят контактни бележки за детските градини.

Нуждата от профилактичен преглед за издаване на електронната карта обаче не отпада. За новата учебна година електронна здравно-профилактична карта ще бъде издадена на всяко дете, което е минало профилактичен преглед от 1 януари 2025 г. насам, стана ясно от брифинга. Ако детето още не е минало преглед, може да го направи до края на септември, подчерта на свой ред министърът на образованието Красимир Вълчев.

Достъп до здравната информация в електронен вид ще имат медицинските специалисти в учебните заведения. Така ще се облекчи и работата на общопрактикуващите лекари, заяви министър Кирилов. Над 1800 здравни кабинета има в училищата, а над 1600 - в детските градини.