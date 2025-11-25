Детската болница в Бургас вече набира персонал, търси лекари от чужбина

Общинският съвет в Бургас одобри създаването на специална комисия, която ще организира конкурсите за управител и ключов медицински персонал на новата детска болница "Св. Анастасия“.

Основен приоритет ще бъде и привличането на български лекари, работещи в чужбина, чийто опит и професионализъм да гарантират започването на работа на лечебното заведение с висококвалифициран екип, съобщи кметът Димитър Николов, цитиран от БТА.

Тя ще включва както местни специалисти, така и международен експерт, който да помогне за покриването на всички европейски стандарти при подбора. За кандидатите, които не са от Бургас, общината е предвидила общински жилища в квартал "Изгрев“, като целта е да се улесни тяхното установяване и да се създаде стабилен екип още от първите месеци на работа на болницата, добави Николов.

Очакванията са конкурсът да привлече значителен брой кандидати както от страната, така и от българската диаспора. До момента кандидатури са получени от близо 400 души.

Лицензиране и официално откриване на болницата се планират през следващата година.

Здравното заведение е разположено в непосредствена близост до Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ)-Бургас. Лечебното заведение ще обслужва население от близо милион и половина души в региона. Болницата ще разполага с 147 легла и с 16 отделения. Там ще работят 120 лекари и 220 медицински сестри.

Към момента се извършва доставка на специализирана медицинска апаратура и обособяване на вътрешните помещения в сградата.

Проектът за строителството ѝ е част от стратегията на Бургас да се утвърди като водещ регионален център за педиатрична грижа. Финансирането е смесено - средства на Община Бургас, държавния бюджет и заем от Европейската инвестиционна банка. Общата стойност на проекта е 70 млн. лева, като Европейската инвестиционна банка отпусна 25 млн. лв. заем.