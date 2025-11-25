Детската болница в Бургас вече набира персонал, търси лекари от чужбина

OFFNews 25 ноември 2025 в 12:42 192 1
Димитър Николов

Снимка Фейсбук/Димитър Николов
Димитър Николов, кмет на Бургас

Общинският съвет в Бургас одобри създаването на специална комисия, която ще организира конкурсите за управител и ключов медицински персонал на новата детска болница "Св. Анастасия“.

Основен приоритет ще бъде и привличането на български лекари, работещи в чужбина, чийто опит и професионализъм да гарантират започването на работа на лечебното заведение с висококвалифициран екип, съобщи кметът Димитър Николов, цитиран от БТА.

Тя ще включва както местни специалисти, така и международен експерт, който да помогне за покриването на всички европейски стандарти при подбора. За кандидатите, които не са от Бургас, общината е предвидила общински жилища в квартал "Изгрев“, като целта е да се улесни тяхното установяване и да се създаде стабилен екип още от първите месеци на работа на болницата, добави Николов.

Очакванията са конкурсът да привлече значителен брой кандидати както от страната, така и от българската диаспора. До момента кандидатури са получени от близо 400 души.

Лицензиране и официално откриване на болницата се планират през следващата година.

Здравното заведение е разположено в непосредствена близост до Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ)-Бургас. Лечебното заведение ще обслужва население от близо милион и половина души в региона. Болницата ще разполага с 147 легла и с 16 отделения. Там ще работят 120 лекари и 220 медицински сестри.

Към момента се извършва доставка на специализирана медицинска апаратура и обособяване на вътрешните помещения в сградата.

Проектът за строителството ѝ е част от стратегията на Бургас да се утвърди като водещ регионален център за педиатрична грижа. Финансирането е смесено - средства на Община Бургас, държавния бюджет и заем от Европейската инвестиционна банка. Общата стойност на проекта е 70 млн. лева, като Европейската инвестиционна банка отпусна 25 млн. лв. заем.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    510

    1

    sandman

    25.11 2025 в 12:49

    -0
    +0
    Гайбанчовците пишат нови вицове.
    хахахаххаха

    Приготвихте ли си по $500 на лекар бе умници?
    хахахахаха
     
    X

    Александър Андреев: Глупости на търкалета са, че българи се връщат от Германия, защото са застрашени