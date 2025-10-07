Д-р Росица Кръстева: Златният стандарт при изследване за рак на гърдата е мамографията

Д-р Росица Кръстева е водещ специалист по медицинска онкология у нас, член на европейски и американски онкологични организации. В месеца за борба с рак на гърдата тя говори за най-честите грешки при профилактичните прегледи на млечната жлеза, ролята на биопсията и необходимостта лечението да бъде обсъждано от мултидисциплинарен екип.

Най-често срещана грешка при профилактичните прегледи на гърдата

Първо и най-важно е изборът на лекар. Когато се правят профилактични прегледи, трябва да се избере специалист, който има опит в ехографското изследване на гърдата. Не всеки лекар, който има сертификат за извършване на ехография, е подходящ за този тип преглед. Желателно е това да бъде хирург или специалист по образна диагностика, който ежедневно работи с този метод и има достатъчен опит. Само тогава можем да сме сигурни, че евентуални промени ще бъдат правилно оценени.

Златният стандарт при скрининга за рак на гърдата

Скринингът се извършва чрез мамография. В някои случаи, заради по-високата плътност на гърдите, се налага да се направи избор между ядрено-магнитен резонанс и ехография. В световната практика тези методи са ясно разписани като приоритет на специалистите по образна диагностика. В България вече има центрове, в които тези подходи се прилагат, и това е стъпка напред.

Нужно ли е второ мнение

Второто мнение е важно, но трябва да идва от специалист с по-висока квалификация и опит. Ако изследването е направено в място, където се извършват над 100 такива изследвания годишно и лекарят е преценил, че дадена лезия е съмнителна и изисква биопсия, то следващото мнение трябва да бъде на по-високо експертно ниво, а не обратното.

Кога е задължителна биопсията

Биопсията е задължителна при всяка лезия в гърдата, която поражда съмнение за злокачествен процес. Това е стандарт в медицината от над 30 години и важи не само за рака на гърдата, а и за други онкологични заболявания – на дебелото черво, белия дроб, панкреаса. Само в изключителни случаи, когато състоянието застрашава живота, се пристъпва директно към оперативно лечение.

Какви са стъпките след поставяне на диагнозата

Когато биопсията потвърди злокачествен процес, пациентът трябва да бъде обсъден от мултидисциплинарен екип – медицински онколог, патолог, хирург, специалист по лъчелечение. Решението за терапията се взема колективно. За съжаление, в България все още има случаи, когато решението се взема само от хирурга, което не е правилно.

Мястото на медицинската онкология

Медицинската онкология е дисциплината, която изисква най-много мултидисциплинарна работа. Онкологът трябва да познава възможностите на хирургията, лъчелечението, системната терапия и тяхната последователност. След биопсията следва стадиране на заболяването – чрез скенер с контраст, ядрено-магнитен резонанс или PET скенер – за да се прецени обхватът на болестта и да се избере най-подходящият метод на лечение.

Какво означава Breast Unit

Breast Unit означава център, в който под един покрив работят всички необходими специалисти – патолог, хирург, образен диагностик, медицински онколог, специалист по лъчелечение, психоонколог и социален работник. В България има няколко такива центъра, основно в големите болници, където има високо ниво на компетентност и натрупан клиничен опит. Това е и препоръката на европейските организации – пациентите с рак на гърдата да бъдат лекувани именно в такива структури.

Конкурентна ли е българската медицина

В големите центрове, където има изградени звена по медицинска онкология, добра патология и високо ниво на хирургия, пациентите получават лечение, съобразено с международните стандарти. Това е пътят – координирана, мултидисциплинарна работа и постоянен професионален обмен между специалистите.