Д-р Николова: Не започвайте лечението на грипа с антибиотик

Когато се появи температура и болка в гърлото – първото нещо, към което посяга българинът, е антибиотика, което е много голяма грешка – той не лекува вирусните заболявания. Вземете нещо за температурата, за болката в гърлото, свържете се с личния лекар“, съветва общопрактикуващия лекар д-р Гергана Николова.

Тя посочва и какви са сезонните инфекции, които върлуват в момента.

„Има респираторно-синцитиален вирус (РСВ), има аденовируси, има доста COVID, както и вече се появиха първите случаи на грип, но те ще бъдат единични – има време до декември, когато ще бъде масивната инвазия. Затова и казваме, че сега е времето да се ваксинираме – октомври е времето, когато трябва да поставим противогрипните ваксини, за да може да посрещнем вирусите с много силна защита“, каза тя.

Д-р Николова обяснява някои основни характеристики на грипа, който вече се появи у нас.

Грипът започва рязко, внезапно, изведнъж, с висока температура, с болка в мускулите и по ставите, болка в гърлото, суха и непродуктивна кашлица – много е внезапно и рязко началото, когато клиниката е типична. За съжаление, заболяването се развива различно у пациентите. При възрастните пациенти може да не са точно така рязко и внезапно изразени симптомите и затова казваме, че не трябва да започваме лечението с антибиотици, както много често нашите пациенти прибягват. Когато се появи температура и болка в гърлото – първото нещо, към което посяга българинът, е антибиотика, което е много голяма грешка – той не лекува вирусните заболявания. Вземете нещо за температурата, за болката в гърлото, свържете се с личния лекар, каза лекарката.

Тя напомни, че в момента се предлагат и бустерни дози за COVID.

„Всяка година трябва по някакъв начин да сложим нещо новичко, което идва. Това е както при младите дами – всяка зима обновяват гардероба. Ние всяка зима обновяваме имунната система“.

Най-уязвими групи остават хората с хронични заболявания, малките деца, бременните жени и възрастните хора, подчерта д-р Гергана Николова.