Д-р Николай Шарков: Оралното здраве е ключово в борбата с незаразните заболявания

„Оралните заболявания са най-разпространените незаразни заболявания в световен мащаб, засягащи над 3,7 млрд. души. Те имат сериозно отражение върху общественото здраве, благосъстоянието и равенството. Време е да бъдат разглеждани като неделима част от глобалните здравни политики.“

Това заяви президентът на Световната дентална федерация (FDI) д-р Николай Шарков в обръщението си към делегатите на 80-та юбилейна пленарна сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Той припомни, че оралните заболявания споделят общи рискови фактори с другите незаразни болести - прекомерната консумация на захар, употребата на тютюн и алкохол.

„Тези рискови фактори се формират от политики в сектори като търговия, селско стопанство, образование и градско планиране, които са извън здравеопазването. Затова многосекторните действия са ключови за създаването на по-здравословна среда, регулирането на вредните продукти и ефективното справяне с първопричините за орални заболявания и незаразни болести“, каза д-р Шарков и апелира за координирани действия между секторите.

Президентът на FDI призовава държавите членки на ООН да прилагат принципа „здраве във всички политики“, като насърчават разбирането за въздействието на дейностите в различните сектори върху здравето на хората, подкрепят междусекторното сътрудничество за справяне с причините за оралните заболявания и незаразните болести, както и чрез прилагане на регулаторни и фискални мерки – напр. данъци върху захарта и контрол на тютюнопушенето.

В изявлението си пред делегатите д-р Николай Шарков акцентира и върху мястото на оралното здраве в трансформацията на здравните системи. По думите му, въпреки че почти половината от населението на света страда от орални заболявания, достъпът до услуги остава ограничен.

Според доклад на СЗО от 2025 г., едва 23% от хората имат достъп до базови грижи. Причината е, че в много страни оралното здраве не е включено в здравното осигуряване.

За да предоставят интегрирани модели на първична здравна помощ, които насърчават оралното здраве, президентът на FDI призова държавите членки да го признаят е като ключов компонент на здравето и благосъстоянието, да го включат в обхвата на здравното осигуряване и да укрепят системите на първична здравна помощ, така че превантивните и основни услуги за орално здраве да бъдат гарантирани. „Истинската трансформация на здравните системи не може да оставя нито едно заболяване на заден план“, каза д-р Шарков.

По-рано през седмицата президентът на FDI бе част от редица съпътстващи събития в рамките на пленарната сесия на ООН.

На 22 септември той участва в дискусия посветена на ролята на личната грижа в борбата с незаразните заболявания. В изказването д-р Шарков подчерта, че по-голямата част от проблемите с оралното здраве – кариес, заболявания на венците и рак на устната кухина – могат да бъдат предотвратени чрез прости, достъпни и ефективни мерки, като редовно миене на зъбите с паста, съдържаща флуор, ограничаване на захарта, отказ от тютюнопушене и намаляване на консумацията на алкохол.

В същото време той предупреди за рисковете от опасни практики на самолечение, които могат да доведат до сериозни усложнения и дори животозастрашаващи последици. Това подчертава неотложната необходимост от устойчиви инвестиции в универсален достъп до услуги за орално здраве. Д-р Шарков представи инициативите на FDI за намаляване на консумацията на захар и подпомагането на националните асоциации в застъпничеството за по-здравословна среда.

„Грижата за собственото здраве трябва да се насърчава по отговорен начин – чрез ежедневни навици и ясни политики, които укрепват здравето, без да излагат хората на предотвратими рискове“, каза президентът на FDI.

В съпътстващо събитие на 80-ата сесия на ООН, организирано от Малайзия, д-р Николай Шарков участва в панелна дискусия за намаляване на вредите от захарта и насърчаването на по-здравословна среда.

„Зъболекарите ежедневно стават свидетели на вредното въздействие от прекомерната консумация на захар върху оралното здраве. Затова мобилизирането на нашите членове да се застъпват за национални политики за ограничаване на захарта е сред водещите приоритети на FDI“, каза президентът на организацията.

На 22 септември д-р Николай Шарков участва и в отбелязването на Деня на независимостта в Генералното консулство на България в Ню Йорк. Там той получи поздравителен адрес от министъра на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов по повод официалното му встъпване в длъжност като президент на Световната дентална федерация.

Д-р Шарков е първият българин начело на организацията, която обединява над 1 милион дентални лекари в повече от 130 държави.