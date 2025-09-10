Д-р Николай Шарков оглави Световната дентална федерация

Д-р Николай Шарков встъпи официално в длъжност като президент на Световната дентална федерация (FDI). Той пое ръководството на организацията от досегашния президент д-р Грег Чадуик на официална церемония вчера вечерта, 9 септември 2025 г., по време на Световния конгрес на FDI в Шанхай, Китай.

Д-р Шарков е първият българин начело на федерацията. Той бе избран за президент по време на Генералната асамблея на FDI на 26 септември 2023 г. в Сидни, Австралия, с мнозинство от представителите на 134 държави. Неговият мандат е двугодишен от встъпването в длъжност и ще приключи през септември 2027 г. През изминалите две години работи съвместно с американския си колега д-р Чадуик с цел приемственост на поста.

Приоритети на лидерството

Първите два са свързани с Визия 2030 на федерацията – интегриране на оралното здраве в общото здравно осигуряване и всички здравни системи, както и засилване на международното сътрудничество. „Със 134 държави и близо 200 национални дентални асоциации и камари по целия свят, FDI е в уникална позиция да превърне тази визия в реалност чрез глобални партньорства с ООН, СЗО, правителствата, академичните среди, индустрията, гражданското общество и, защо не - Г-20 и Г-7“, каза д-р Шарков.

Намаляване на неравенствата и подобряване на достъпа до дентална помощ за хората в неравностойно положение по света е третият приоритет.

Четвъртият приоритет в дейността му ще бъде свързан с дигиталната трансформация чрез разумно въвеждане на изкуствен интелект и иновации в денталната медицина, като се гарантира етика, безопасност и достъпност.

Първите стъпки на д-р Шарков като президент на FDI ще бъдат свързани с активното му участие в Четвъртата среща на високо равнище на ООН за незаразните заболявания и психичното здраве, която ще се проведе на 25 септември 2025 г. в Ню Йорк. Освен това той ще се включи в ключови съпътстващи събития, включително 80-то събитие на ООН на 23 септември в Ню Йорк на тема: „Време е за действие по отношение на захарта: Подобряване на здравното равенство и справяне с незаразните болести с фокус върху оралните заболявания“.

FDI е основана през 1900 г. и продължава своята мисия да представлява интересите на над 1 милион лекари по дентална медицина в света и да работи за подобряване на глобалното орално здраве чрез партньорства, иновации и ангажираност.

Кой е д-р Николай Шарков?

Д-р Николай Шарков е роден на 12 юли 1956 г. Има магистърска степен по дентална медицина от Медицински университет – София, като се специализира в детска и обща дентална медицина. Магистър е и по „Стопанско управление“ със специалност „Здравен мениджмънт“.

В периода 1989 – 2024 г. е асистент в катедра „Детска дентална медицина“ във Факултета по дентална медицина на Медицински университет – София.

Той е създател и основен автор на приетата от Министерски съвет „Национална програма за профилактика на оралните заболявания на деца от 0 до 18-годишна възраст в Р България“ и управлявана и финансирана от Министерството на здравеопазването, а от 2009 г. е председател на програмата.

От 1999 г. заема различни ръководни позиции в Български зъболекарски съюз (БЗС) – главен секретар, зам.-председател, председател. В периода 1994 – 2012 г. е експерт на Световната здравна организация за контрол на ендогенната флуорна профилактика на обществено базиран проект „Профилактика на зъбния кариес на деца от детски градини с флуорирано мляко” на организацията и Министерството на здравеопазването на България. През годините заема различни публични длъжности, като член на Комисията по Позитивен лекарствен списък към Министерски съвет (2008 – 2011 г.), член на Комисията по прозрачност на Министерския съвет (2011 – 2016 г.), член на Висшия медицински съвет към Министерството на здравеопазването (от 2005 г. досега). Консултант е на министъра на здравеопазването на Северна Македония в периода 2008 – 2014 г. В периода 2009 – 2015 г. е директор в борда на Съвета на европейските зъболекари (Council of European Dentists - CED). От 2013 г. заема различни длъжности в Балканското стоматологично общество (Balkan Stomatological Society - BaSS) – президент, паст-президент, съветник.

От 2003 г. работи във FDI, заемайки последователно различни изборни длъжности, като през 2021 г. е избран и за ковчежник на асоциацията, а през 2023 г. за президент в периода 2025 – 2027 г. Той е първият българин в историята на FDI, избиран на най-високия пост.

Д-р Николай Шарков е член на Българското научно стоматологично дружество (БНСД); Европейската академия по детска дентална медицина (European Academy of Paediatric Dentistry /E.A.P.D./); Международната дентално-медицинска академия (Academy of Dentistry International); Международната асоциация по обществено дентално здраве (European Association of Dental Public Health /EADPH/); Международния колеж по дентална медицина (International College of Dentists /ICD/); Академия „Пиер Фошар“ (Pierre Fauchard Academy).

Носител е на редица отличия:

• Почетен член на Европейската асоциация на студентите по дентална медицина (Honorary Member of European Dental Students Association /E.D.S.A/);

• Почетен член на Македонската стоматологична камара (Macedonian Dental Chamber);

• Почетни диплом и медал на Българския зъболекарски съюз за международна дейност;

• Почетен медал „Достойна служба“ на Община Бургас;

• „Лекар по дентална медицина“ за 2016 на Столична районна колегия на БЗС;

• Златни медали за 2017 г. и 2024 на Хърватската дентална камара.

• Седем пъти носител на званието „Лекари, на които вярваме“

• Почетен член на Българския зъболекарски съюз.