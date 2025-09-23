Д-р Миндов: Отказваме да бъдем роби и да ни сменят с един клик

"Няма кой и как някой да ти наложи принудителен труд, без твое съгласие. Някой иска да превърне общопрактикуващите лекари в България в роби с идеята да се сменя личния лекар с един клик, заяви по Bulgaria ON AIR д-р Георги Миндов, член на УС на Българския лекарски съюз (БЛС).

Коментарът на общопрактикуващия лекар е реакция на предложението от здравното министерство да се облекчи смяната на личния лекар с един клик през приложението еЗдраве.

Според д-р Миндов предложението е на "Информационно обслужване", но Българския лекарски съюз е бил игнориран при обсъждането на тази идея. Личен лекар има само кралското семейство на Великобритания. В България има общопрактикуващи лекари, които пациентите могат да избират на всеки 6 месеца", каза д-р Миндов и подчерта, че джипитата категорично не са съгласни електронно да се случва включването в пациентския регистър.

Медикът отбеляза, че почти всеки общопрактикуващ лекар се грижи за хиляди пациенти.

Аз съм в София, запише се онлайн от Плевен. Как ще го обслужа аз този човек с лично посещение? "Информационно обслужване" иска с един клик да те сменят, ти си безгласна буква. Трябва да преценя дали имам възможност да обслужа този човек. Ако това бъде прието, то няма да заработи. Аз няма да обслужа този човек, ще бойкотирам. Ако ще - да ми прекратят договора. Аз роб няма да стана и няма да изпълнявам принудителен труд, настоя той.

Д-р Миндов коментира и предстоящата ваксинационна кампания.

"Никой нищо не казва за доставката на ваксините. Казвам на пациентите: "По телевизията ще кажат". Списъци се отказах да правя. Всичко зависи от доставчиците. Никой не ни уведомява кога ще е тази сакрална дата. Поръчал съм около 20% по-голямо количество ваксини", каза общопрактикуващия лекар.