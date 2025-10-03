Бургаски ортопеди представиха иновативни техники на конгрес

Екипът на Клиниката по ортопедия на УМБАЛ Бургас се отличи с активно научно участие на 16-ия национален конгрес на Българската ортопедична и травматологична асоциация (БОТА) – водещото събитие в областта на ортопедията, травматологията, физиотерапията и спортната медицина с международно участие.

Научният комитет одобри три доклада на лекарите от УМБАЛ Бургас, които предизвикаха интересни дискусии и бяха високо оценени от присъстващите.

Докладът „Нова концепция за плакова остеосинтеза на проксимална улна за предотвратяване на изместването на върха на олеокранона – биомеханично изследване върху кадаври“ представя иновационен метод за стабилизиране на фрактури в горната част на лакътната кост, използвайки нова техника с метални плаки.

Изследването е проведено върху човешки кости (кадаври), за да се оцени ефективността и стабилността на метода. То е резултат на сътрудничеството между Клиниката на УМБАЛ Бургас и Изследователския институт по ортопедия в Швейцария. Докладът бе представен от д-р Виктор Топузян, съавтор на проф. д-р Бойко Георгиев и доц. д-р Стоян Христов.

Иновативна техника за лечение на сложни счупвания в горната част на бедрената кост чрез поставяне на изкуствена тазобедрена става, когато конвенционалните методи не са ефективни, бе представена в „Оперативно лечение на комплексни фрактури на проксимален фемур чрез ендопротезиране на тазобедрена става“. Докладът бе изнесен от доц. д-р Стоян Христов, д.м., ръководител на Клиниката по ортопедия и травматология.

Презентацията „Средносрочни резултати при лечение на фрактури при дистален фемур с double-plate technique“ показва резултати от лечението на счупвания в долната част на бедрената кост чрез използване на две метални плаки, като се оценява ефективността и дългосрочната стабилност на метода, чрез проследяване на оперирани в клиниката пациенти. Тя бе изнесена от д-р Васил Богданов.

Участието на УМБАЛ Бургас в този престижен форум подчертава ангажимента на Клиниката по ортопедия и травматология като водещ център за модерна ортопедична хирургия, готова да прилага най-новите технологии в ежедневната практика.