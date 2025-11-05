Брат на пациент счупи носа на фелдшер в Криводол

Фелдшер от Спешния център в Криводол е пребит от близки на пациент. Той е с наранявания по главата и лицето.
Нападателят е заловен, а в прокуратурата е образувано бързо производство. Мъжът е криминално проявен и осъждан.
Отидохме на адреса, прегледах пациента и му обясних, че е с грип. Направих му инжекция и си тръгнахме. След това близките му са позвънели отново и се върнахме на адрес. Казах му да тръгне с нас щом не се чувство добре. Жена му искаше да се качи в линейката, но й казах, че е забранено. Мъжът не беше толкова зле. В този момент дойде брат му и ме удари два пъти. Счупи ми носът. 20 секунди не знаех къде се намирам”, обясни Валентин Йотов, цитиран от Нова тв.
Той си е извадил медицинско и ще съди нападателя.
