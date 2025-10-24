Близките на 82-годишен мъж платиха 733 лв. за 6 часа престой в спешното на частна болница

Близките на възрастен мъж със съмнение за инсулт са били принудени да платят 733 лв. на частна болница, до която той е бил откаран от линейка на Спешна помощ в София, съобщи бТВ.

Спешните медици са обяснили, че трябва да бъде откаран в най-близката болница заради високо кръвно 200/100 и след разговор къде може да бъде приет, потеглили към "Токуда".

Там 82-годишният мъж престоял около 6 часа, преминал през скенер, а лекарите казали, че не става дума за инсулт. Дали му лекарство за кръвното и го освободили. Но когато роднините отишли да го изпишат, се оказало, че трябва да платят въпросната сума.

От Спешната помощ коментират, че когато пациент има признаци на инсулт или прединсултно състояние, той се транспортира до най-близката болница, която може да му окаже помощ.

От "Токуда" не са коментирали случая.