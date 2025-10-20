Безплатни прегледи за псориазис в Пловдив

Университетската болница „Свети Георги“ в Пловдив организира безплатни профилактични прегледи за пациенти с псориазис. Инициативата е в рамките на кампанията "здраве за всички".

Консултациите ще се проведат от 27 до 29 октомври в Клиниката по кожни и венерически болести по повод Световния ден за борба с псориазиса – 29 октомври.

Псориазисът е хронично възпалително заболяване на кожата, протичащо с редуващи се периоди на обостряне и ремисия. Най-често срещаната форма е псориазис вулгарис, проявяващ се с характерни плаки по лактите, коленете и гърба. Заболяването може да се отключи от инфекции, както и да бъде свързано със съпътстващи заболявания като хипертония, диабет и автоимунни състояния.

„Лечението на псориазиса е предизвикателство, но съвременната дерматология разполага с ефективни подходи за контрол и подобряване качеството на живот на пациентите“, подчертава д-р Теодор Алексиев, началник на Клиниката по кожни и венерически болести.

Прегледите са предназначени за хора, които вече страдат от псориазис за оценка на тежестта на заболяването и назначаване на терапия. Консултациите ще се извършват в Клиниката по кожни и венерически болести на УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив, бул. „Васил Априлов“ 15А след предварително записване на телефон 032/602 469