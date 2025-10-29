Безплатни прегледи във Врачанско през ноември

До края на месец ноември се извършват безплатни прегледи за диабет, сърдечносъдови заболявания и белодробни болести във Враца и Роман, каза Нели Петкова - главен инспектор в Регионална здравна инспекция – Враца, дирекция „Обществено здраве“, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“.

Тя добави, че това са скринингови прегледи и се провеждат по националната програма за превенция на хронични незаразни болести. Програмата започна преди четири години и до момента се наблюдава изградена кампанийна култура в хората, допълни Петкова, цитирана от БТА.

По думите ѝ от началото на септември до момента в област Враца са прегледани над 100 души за диабет тип 2, както и над 70 души за сърдечносъдови заболявания. В Специализираната болница за продължително лечение на белодробни болести (СБПЛББ) – Роман всеки делничен ден се провеждат прегледи за ранно откриване на белодробни болести. Там са прегледани над 50 пациенти, добави гл. инсп. Петкова.

За трите вида изследвания хората трябва предварително да се запишат. Диабет тип 2 се изследва в Нов медицински център Враца, сърдечно-съдови заболявания всеки вторник и четвъртък в медицински център Евромед – Враца, а в СППЛБ – Роман прегледи се извършват всеки делничен ден за ранно откриване на белодробни болести.

Програмата на Министерството на здравеопазването за превенция на хронични незаразни болести стартира през 2021-ва година и всяка година се провеждат подобни кампании. Такива организират от регионалните здравни инспекции в цялата страна.