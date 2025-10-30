Безплатни прегледи и консултация с психолог в месеца на мъжкото здраве

За трета поредна стартира кампания за мъжкото здраве Movember Bulgaria. Инициативата цели да насърчи мъжете у нас да посещават редовно профилактични прегледи и да се възползват от безплатните медицински и психологически консултации, които инициативата предлага.

Организатор е фондация "Утре".

За първи път тази година към кампанията се присъединяват и психолози. Осем специалисти ще проведат безплатни консултации в седем български града и околностите им. Те ще консултират, в случай че пациентите са онкоболни мъже, диагностицирани с животозастрашаващи заболявания, близки на такива или мъже, страдащи от депресия или сериозен психологичен проблем.

През месец ноември уролози и психолози ще преглеждат и консултират безплатно в София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Велико Търново, Шумен и Враца. Тази година кампанията получава и подкрепата на Община Велико Търново, Община Силистра и Община Русе.

Графикът на прегледите и консултациите, които ще бъдат организирани в рамките на Movember Bulgaria 2025, можете да видите тук.