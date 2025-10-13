Акция привлича вниманието към проблемите в детското здравеопазване

На 16 октомври Фондация „За Доброто" ще проведе символична акция под надслов „Бутаме детското здравеопазване" – тиха, но настойчива покана за разговор и действие. Екипът и доброволци на организацията ще бутат детско болнично легло по улиците на София, с начало 11 часа, от СБАЛДБ "Проф. Иван Митев" на бул. „Гешов" до Министерството на здравеопазването.

„Това не е протест, а нашият начин да поставим исканията си за среща и разбиране на друго ниво. Това легло е символът на една система, която години наред не вижда децата като личности, а като диагнози и пътеки. Повече от 5 години работим и учим как да подобрим средата в детското здравеопазване. Очакванията към нас растат, време е да получим помощ" – казват от Фондацията.

Фондация „За Доброто" работи за промяна на детското болнично преживяване чрез проекта „Светулка" повече от 5 години – инициативата, която превръща педиатричните отделения в по-светли, човешки и сигурни места за децата и техните родители. С това доказахме, че граждански организации, дарители и доброволци могат да преобразят детските отделения страната. Последното отделение в МБАЛ ДОБРИЧ, спечели международна награда за интериорен дизайн в категорията „Гостоприемство".

Равносметката

От стартирането на проекта са обновени 10 педиатрични отделения в различни градове на България. 30 медицински специалисти преминават обучение по терапевтична (лечебна) комуникация – първото по рода си в страната. Отправени с официални предложения до Министерството на здравеопазването за стартиране на Национална програма „Светулка".

Въпреки множеството писма и опити за диалог с Министерство на здравеопазването, Комисия по здравеопазване, до момента няма нито един официален отговор на нашето желание за сътрудничество, констатират от "За Доброто".

За какво настояват

Фондацията настоява за дългосрочен ангажимент от държавата за реализиране на Национална програма „Светулка" – за подобряване на условията и средата в педиатричните отделения в цялата страна. Другите искания са за включване на терапевтичната комуникация в образованието и обучението на медицинските специалисти и създаване на нов профил – специалист по детски живот, който да подпомага детето, семейството и медицинските специалисти в болничната среда.