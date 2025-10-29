1860 евро на специализант, 1550 евро на медицинска сестра, обявиха от Касата

Лекарите специализанти ще получат сумата, която искаха – 150% от средната брутна работна заплата, което възлиза на 1860 евро, а медицинските сестри, акушерките и другите категории персонал ще получават най-малко 125% от средната брутна работна заплата, което е 1550 евро.

Това заяви председателя на Надзорния съвет (НС) на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) Явор Пенчев, след заседанието на съвета, предаде БТА.

"С този бюджет се предвиждат минималните възнаграждения за специализантите, медицинските сестри и други категории медицински персонал, каза Пенчев. За целта са осигурени допълнително 260 млн. евро, заложени в перото за болнична помощ. "Тези средства са единствено и само за заплати", каза Пенчев и уточни, че парите не са от здравните вноски, а от трансфер от централния бюджет.

По думите му общата сума на проекта за бюджет на НЗОК е 5,537 млрд. евро.

Общият бюджет на Касата предвижда 14% увеличение спрямо бюджета от миналата година, съобщи управителят на НЗОК Петко Стефановски. Заложено е повишение на средствата за първична извънболнична помощ, за болнична помощ, за дентална помощ, за лекарства, за медико-диагностични дейности и др.

Предстоят разговори с Българския лекарски съюз, за да се разработи методика, по която да се разпределят предвидените 260 млн. евро, посочи управителят на НЗОК доц. Петко Стефановски и допълни, че предстои уточняване със съсловната организация на цените и обемите на клиничните пътеки.

"Проектобюджетът на НЗОК отива в Народното събрание за гласуване", каза Пенчев. По думите му няма риск при окончателното приемане на държавния бюджет и на бюджета на Касата за следващата година да отпаднат парите за заплати за лекарите специализанти и за професионалистите по здравни грижи.

Пенчев посочи, че по тази тема има политическо съгласие. Решението за тези 260 млн. евро за заплати е взето вчера по време на заседанието на Съвета за съвместно управление.