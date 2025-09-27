bTV и Нова тв ще излъчат на живо финала по волейбол, излизаме срещу Италия

bTV и Нова тв ще излъчат пряко утрешния финал на Световното първенство по волейбол, където България излиза срещу Италия. Началният час е 13:30.

В малкия финал в битка на третото място играят Полша и Чехия, след като днес Италия победи категорично Полша с 3:0 гейма (25:21, 25:22, 25:23) в полуфинала във Филипините.

Правата за излъчване на мача са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

Отборът ни, воден от треньора Джанлоренцо Бленджини, отстрани днес на полуфинала Чехия с 3:1, а преди това преодоля отборите на САЩ и Португалия.

Националият тим на България ще играе за втори път в историята на финал на световно първенство. Досега имаме сребро от София'70 и бронзови медали от Чехия'49, СССР'52, Франция'86 и Япония'06.