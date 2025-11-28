Най-стръмният лифт в света свърза изолираното швейцарско село Мюрен с долината

Средновековното швейцарско селце Мюрен в продължение на векове остава сравнително изолирано заради уникалното си разположение върху естествена тераса под върха Шилторн, съобщава Би Би Си.

Достъпът до него е труден и дълго време жителите са се придвижвали пеша с мулета, за да достигнат долината и да се снабдят с основни продукти. Постепенно връзките се подобряват – през 1891 г. е открита теснолинейка към Грютшалп, а фуникуляр осигурява връзка с Лаутербрунен. През 1965 г. въжен лифт свързва Мюрен с близкото село Гимелвалд.

В края на миналата година селото с 430 жители, разположено на 1638 м надморска височина, получава директна транспортна връзка със света чрез откриването на Шилтхорнбан – най-стръмния въжен лифт в света. Той преодолява денивелация от 775 м само за четири минути при наклон 159,4%. По този начин Мюрен става по-достъпно за пътници, които досега са разчитали основно на системата от лифтове и фуникуляри.

Селото е известно с традиционните си каменни и дървени къщи и липсата на автомобилен трафик. Услугите са ограничени, а за част от тях жителите трябва да пътуват до долината.

„Пътуването с въжената линия до училище може да изглежда необичайно за мнозина, но за мен това беше ежедневен ритуал“, разказва роденият в Мюрен Михаел Абеглен. „Всеки път, когато имаме нужда от лекар, фризьор или зъболекар, трябва да слезем в долината, където много от нас са паркирали колите си.“

Според него общността в селото е силно сплотена:

„Когато израснеш тук, както аз, познаваш почти всички… Някои гости са като местни, тъй като се връщат в Мюрен всяка година.“

Селото е известно и с историята си в зимните спортове. Британски туристи откриват Мюрен в края на XIX век и то бързо се превръща в център за ски.

„Прадядо ми Хенри Лън за първи път дошъл в Мюрен през 1890-те и бил запленен от спиращата дъха красота“, разказва Бернард Лън.

Той обяснява, че семейството му играе ключова роля в развитието на спорта тук, включително основаването на първите световни слалом състезания през 1922 г., както и създаването на Дамския ски клуб.

Днес околните планини предлагат 54 км писти и възможност за дълги спускания при подходящи условия — от върха Шилторн до Лаутербрунен.

„Кафе на върха и спускане със ски със семейството и приятелите е начинът, по който обичам да прекарвам зимните си дни в Мюрен“, казва Алън Рамзи, дългогодишен жител и организатор на аматьорското състезание International Inferno.

Мюрен е популярна дестинация и извън зимния сезон. От юни до септември районът привлича парапланеристи и туристи.

„Планините са постоянно променящо се платно“, посочва местната бегачка по планински преходи Белинда Бюлер. „През зимата те носят красиво бяло палто… Когато земята започне да се затопля, виждате ранни летни цветове и скоро има поляни, пълни с цветя.“

Тя препоръчва на посетителите да се разходят по пътеките:

„Веднага щом стъпите на пътека, сте сами и можете да се насладите на тишината и красотата. Въздухът е толкова чист и свеж.“

Според Джулия Лън, която води туристически групи в района, Мюрен привлича хората с възможности за активен, природосъобразен отдих.

„Хората не идват тук, за да пазаруват… а за да преживеят живота чрез каране на ски, ходене със снегоходки, туризъм или прости удоволствия като… да се потопят в потоците или в девственото езеро Граузели.“

Една от популярните зимни активности е спускането с шейни по пистата Bob Chase, свързана с филма „На тайната служба на Нейно Величество“ от 1969 г. Тя започва при станция Allmendhubel и преминава през долината Блументал, известна със своите заснежени пейзажи и алпийски къщи.