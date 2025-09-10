Заради неточности в обвинението съдът пусна под домашен арест собственика на 'дома на ужасите' в Ягода

Окръжният съд-Стара Загора отмени определението на Районния съд в Казанлък и наложи втората по тежест мярка за неотклонение - „домашен арест“ с електронно наблюдение, на 62-годишния Валентин Желев - собственик на бившия Дом за стари хора в мъглижкото село Ягода.
В мотивите си за изменение на мярката магистратите посочват, че не са прецизирани две от обвиненията срещу Желев, след като до момента по разследването са извършени съдебно-медицински и токсико-химически експертизи, както и са разпитани голям брой свидетели, сред които обитатели на дома и техни близки.
Според съда наложеният „домашен арест“ ще ограничи придвижването на подсъдимия, но ще му даде възможност да се грижи и за влошеното си здравословното си състояние, съобщи БТА.
Над 400 души са изведени от „домовете на ужасите” за 2 месеца
Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.
Възрастни хора, вързани, упоени и държани при нечовешки условия в два нелегални старчески дома в Старозагорско — това разкриха властите след мащабна акция през юни.
Общо 75 души бяха изведени от обектите — 19 от тях в единия и 56 във втория, разположени в село Ягода. 18 възрастни бяха приети в болници, някои в тежко състояние, като двама са се нуждаели от спешна медицинска помощ, а осем са настанени в различни отделения.
На извънреден брифинг тогава правосъдният министър Георг Георгиев описа картината като „дом на ужаси“. Той представи и снимки на възрастен мъж с оковани крака, държан в заключена стая. По думите му помещенията са били заключвани двойно — първо индивидуално, а след това цялата сграда, като от вътрешната страна дори са били свалени дръжките на вратите.
