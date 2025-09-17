Задържаха мъж, счупил 4 ребра на друг в столичния кв. ''Гео Милев''

Софийска районна прокуратура задържа обвиняем, счупил четири ребра на мъж и му причинил средна телесна повреда.

Привлеченият към наказателна отговорност е 30-годишен мъж, а пострадалият - на 41 години.

Побоят е станал на 14 септември 2025 г. около 20,00 ч. зад блок в квартал „Гео Милев“ в София. Обвиняемият П.П. ритал с крака В.Г. в областта на гърба, корема и гърдите. Вследствие на ударите обвиняемият причинил на пострадалия средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на четири ребра и събиране на въздух в гръдната кухина.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до шест години.

П.П. е осъждан. Предвид възможността да извърши друго престъпление, той е задържан за срок до 72 часа.

Днес наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.