ВАС отмени наредбата за граничен здравен контрол

OFFNews 27 октомври 2025 в 18:14 340 1
Граничен здравен контрол

Снимка Интернет

Върховният административен съд отмени цялата Наредба за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол на Република България, тъй като при приемането ѝ през 2006 г. не е публикувана за обществено обсъждане.

Въпросната наредба определя какви правомощия имат органите на граничния здравен контрол по време на пандемията от COVID – например да поставят под карантина хора и товари, да изискват доказателства за имунизации, да издирват контактите на болни и хора, за които има съмнение, че са болни и пр.

Тя беше сред основните правни инструменти при пътуване по време на пандемията.

Порокът беше установен с влязло в сила решение още миналата година, но тъй като тогава бяха оспорени само няколко текста от нея, ВАС отмени единствено тях. След това обаче наредбата за граничния здравен контрол е оспорена в цялост и днес съдът обяви всичките ѝ разпоредби за незаконосъобразни, съобщи "Лекс".

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    3146

    1

    1215

    27.10 2025 в 18:43

    -0
    +0
    Ми тоя циганьор ,дето се влачи през границата трябва да се следи за болести .
     
    X

    Какво съдържа компроматната папка на Пеевски. Разкритията на Божидар Божанов