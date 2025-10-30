Трима отиват на съд за имотни измами в столичния Студентски град

Софийска районна прокуратура повдигна обвинения на трима мъже за имотни измами, при които е причинена вреда в размер на 120 000 лева, съобщи СРП
Обвиняемите Г.И. и А.П. са заблуждавали, че са упълномощени да продават имоти в „Студентски град“.
За целта чрез използването на два неистински официални документа – решения на общинска служба „Земеделие“ за възстановяване на имоти за наследници и на един частен документ - договор за покупко-продажба от 1956 година. Г.И., А.П. и Г.М. добили промяна на отразената в кадастралните карти и регистри собственост върху недвижими имоти в местността „Убреща“, ж.к. „Студентски град“ с обща площ около 2000 кв. м.
След това Г.И., А.П. и Г.М. се сдобили със скици на имотите, в които името на мним собственик било вписано в кадастралната карта. Трите обвинени лица са използвали многократно пред различни служби неистинските документи. Чрез въпросните документи Г.И., А.П. и Г.М. въвели в заблуждения множество лица, че трети лица са реалните собственици на имота и могат да го продават. По този начин обвиняемите нанесли имотна вреда на две лица в особено големи размери, а именно 120 000 лева.
Г. И. и А. П. са обвинени за осъществяването в съучастие на шест отделни престъпни посегателства, а Г.М. – на две отделни документни престъпления с цел имотна облага. В хода на разследването са разпитани свидетели и са направени експертизи.
Предстои делото срещу Г.И., Г.М. и А.П. да започне в Софийски районен съд.
