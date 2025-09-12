Столична община осъди болница Св. Екатерина за опасните отпадъци в битовата смет

Съдът наложи на лечебното заведение имуществена санкция от 20 000 лв.

Столичната община осъди болница „Света Екатерина“ за нерегламентираното изхвърляне на опасни болнични отпадъци, смесени с битови. Софийският районен съд Съдът наложи на лечебното заведение имуществена санкция от 20 000 лв., съобщиха от СО. 

Случаят е един от много на установено нерегламентирано смесване на болнични отпадъци с битовата смет, за които Столична община алармира в последната година. В началото на април, като крайна превантивна мярка срещу повтарящите се нарушения, екипът на Васил Терзиев обяви, че ще преустанови приема на отпадъци от болниците в столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО).

След обявените тогава мерки, броят на нарушенията значително е намалял, съобщават от Столична община. От април досега са засечени само 2 нерегламентирани товара, в сравнение с 16 за шестте месеца преди публичното оповестяване на проблема и крайните мерки.

Нарушението, за което общината осъди УМБАЛ „Света Екатерина“ за 20 000 лв. е констатирано на 7 ноември 2024 г. при проверка на екип на Столичен инспекторат в двора на болницата. Открити са осем жълти чувала, съдържащи смесени битови и опасни болнични отпадъци, сред които марли с кръв, игли и спринцовки. Те са били изхвърлени в и до контейнери за битов отпадък, без изискваните стикери и по начин, който застрашава здравето и безопасността на хората, работещи в системата за сметосъбиране и третиране на отпадъци.

Столична община продължава да настоява за по-активни действия от страна на държавните институции, отговорни за контрола в самите лечебни заведения. Напомняме, че по закон всяка болница е длъжна да има договор за инсинерация на опасни отпадъци и че техният контрол е отговорност на РЗИ и РИОСВ.

След реформата, стартирана от Васил терзиев в началото на мандата, СПТО подобрява резултатите си при разделянето и продажбата на рециклируеми отпадъци и производство на RDF (гориво, получено от отпадъци, от англ. refuse derived fuel). Намалява и количеството приет отпадък в завода, което е резултат от засиления контрол на входа на предприятието.

В резултат от подобрената работа на предприятието намалява и количеството на депонираните отпадъци. В периода януари-юни 2025 година от генерираните битови отпадъци на София са депонирани едва малко над 28 хил. тона. Това е с близо 30% по-малко от предходната година и два пъти по-малко 2023 година - при предишното управление на Столична община и СПТО.

