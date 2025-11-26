Собственик на частен вуз в Пловдив сигнализира за опит за източването му

Президентът и ректор на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите ( ВУАРР) в Пловдив доц. Светла Димитрова алармира за схема за източване на частния вуз, в който работят 100 преподаватели и служители.

Всичко започнало след смъртта на основателя проф. Димитър К. Димитров. Наследници са дъщерята на професора от първия му брак Вихра Димитрова, сегашната съпруга доц. Димитрова и общото им дете. Собствеността се разделила на три, като доцентката участва с 66 дяла (с този на детето), а Вихра - с 34.

По думите на Светла Димитрова доведената й дъщеря е била назначена като зам.-директор, но приела задълженията си доста фриволно. На 3 януари 2022 г. Вихра Димитрова подписала договори с две фирми на един и същ собственик, през главата на ръководството. Месец и половина по-късно нещата стигат до делба във вуза, но в договорите има сериозни клаузи за неустойки. А предметът им дублира този на ВУАРР. Мажоритарният собственик не е информиран, твърди доц. Димитрова.

Според нея от банковата сметка на частното висше училище са изтеглени 1, 640 млн. лв.

Отделно двете фирми искат да им се плати общо около 3 млн. лв. заради неизпълнени контракти.

Междувременно през септември 2022 г. Вихра Димитрова е освободена като ръководител. Същия ден е изтеглена сума от 280 000 лв. от сметката на вуза, посочва доцентката.

Започва съдебна сага и ВУАРР е осъден да плати неустойките. Вихра Димитрова безуспешно се опитва да се регистрира по БУЛСТАТ.

Доц. Димитрова се обръща към прокуратурата. На 13 март 2024 г. доведената й дъщеря предприема решителен ход да завладее вуза и прави опит да се регистрира в Търговския регистър, отново безуспешно.

В момента делото е висящо в Окръжния съд-Пловдив.

На въпрос дали таксите на студентите няма да изтекат в нищото, доцентката отговори, че са променили вътрешния си правилник, с което се ограничават правомощията на президента на вуза, за да не се източват сметките.

Засегнатата страна не бе открита за коментар, но OFFNews е готов да публикува и нейното мнение.