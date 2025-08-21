Сарафов възлага разследването за петимата пометени от АТВ на националното следствие

И.ф. ръководител на държавното обвинение Борислав Сарафов изиска от прокуратурата в Бургас досъдебното производство за пътнотранспортното произшествие с АТВ, при което на 14 август в курорта Слънчев бряг бяха ранени петима пешеходци. Той ще възложи разследването на Националната следствена служба (НСлС).

"Подлежащите на установяване факти и обстоятелства по случая налагат разследването да се извърши от следовател с висока степен на квалификация и опит в работата с оглед правната сложност на делото. Предстои анализ на значителен по обем доказателствен материал, както и извършване на различни експертизи с цел изясняване на обективната истина и отговорността на шофьора", съобщават от прокуратурата.

Обвиняем по досъдебното производство е Н.Б. Той бе привлечен към наказателна отговорност за това, че е причинил средни телесни повреди на повече от едно лице - на петима пешеходци, настъпили в резултат на пътнотранспортно произшествие.

На 18 август прокуратурата внесе протест срещу определението на съда, с което на обвиняемия Н.Б. бе взета мярка за неотклонение „домашен арест“. В протеста са изложени мотиви за това, че мярката следва да бъде изменена в най-тежката - „задържане по стража“. Заседанието на Окръжния съд в Бургас е насрочено за разглеждане утре.

Междувременно стана ясно, че състоянието на 35-годишната Христина, пометена от АТВ-то, е в критично състояние, то се е влошило през последните дни. Мозъкът на жената е отказал да функционира, а сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти, съобщи БНТ.

4-годишното ѝ момченце също остава в тежко състояние. Другите две пострадали деца са изписани от болницата.