Съдиите избраха представителите си във ВСС

Съдиите избраха своите шестима представители за членове на Висшия съдебен съвет след втория тур. Късно снощи станаха ясни имената им.

Най-много гласове събра съдията Мария Терзийска, която е заместник-председател на Окръжния съд във Варна.

В новия съвет влизат още съдиите от Върховния касационен съд Светлана Калинова и Емилия Василева, заместник-председателят на Софийския районен съд Даниела Александрова, съдията от Военно-апелативния съд Васил Петков и председателят на Административния съд в Пазарджик Веселка Златева-Кожухарова.

Изборът протече при висока активност от 84%. Така своите квоти за новия Висш съдебен съвет остава да попълнят следователите и Народното събрание.

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