Съдът в Ловеч осъди на 9 месеца при строг режим единия от двамата избягали затворници

Районният съд в Ловеч осъди на десет месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим единия от двамата избягали от затворническото общежитие в града преди седмица, предаде БНР.

21-годишният Димитър Василев се призна за виновен и делото се гледа при съкратено производство без разпити на свидетели и без да се имат в предвид събраните факти по време на съдебното следствие.

От прокуратурата поискаха лишаване от свобода за година и половина, а от защитата пробация или друго минимално наказание за избягалия на 2 ноември от затворническото общежитие и открит и задържан а в ранните часове на 3 ноември в двора на изоставена къща на централния булевард в града.

Пред съда обвиняемият Василев каза, че съжалява за бягството и деянието му няма да се повтори.

Адвокатът му Георги Георгиев поясни, че постановената от съда присъда от 10 месеца затвор ще бъде обжалвана.

"Завишено е наказанието. Не отговаря на обществената опасност, нито на деянието, нито на дееца. Бягство е, но са му създадени условия, вратата е била отворена. Той все още е човек, който не е поправен, не е му въздействано все още възпитателно. От съвсем скоро е в затвора и поправителният процес не е извървян.“, каза адвокат Георгиев.

Димитър Василев има да изтърпява и още около година и три месеца от предходната си присъда за кражби, след като е влязъл в затвора само седмица преди бягството.