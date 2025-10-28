Съдът пусна под гаранция от 8000 лв. бившия шеф на митницата в Пловдив

Бившият шеф на митницата в Пловдив Мирослав Беляшки излиза под гаранция от 8000 лв.,реши окончателно Софийският апелативен съд, който отмени домашния му арест, съобщи БНР.

Беляшки бе задържан в края на април при специализирана полицейска операция по обвинение в злоупотреба със служебно положение.

В хода на разследването бяха установени данни за опит за предотвратяване на митническа проверка на тежкотоварно превозно средство, което е спряно на вход на ГКПП "Капитан Андреево", посочи прокуратурата.

Камионът е бил натоварен с цигари, произведени в страна извън ЕС предназначени за Румъния. През нашата страна возилото е трябвало да мине транзитно.

Беляшки прекара два месеца в ареста, след което му беше наложена втората по тежест мярка за неотклонение "домашен арест".

Според апелативните съдии не може тежестта на деянието, за което е повдигнато обвинение, да служи за оправдание за дълги периоди на задържане, както и от него да се извежда предположението, че на свобода обвиняемият може да извърши друго престъпление.

Мирослав Беляшки оглави митницата в Пловдив през 2024 г. със заповед на Петя Банкова. Той е пиар експерт и бе част от екипа на Здравко Димитров като кмет и областен управител на Пловдив.