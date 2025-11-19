Съдът отложи делото срещу Кирил Петков за ареста на Бойко Борисов (обновена)

Софийският градски съд отложи за 27 януари 2026 г. делото на Кирил Петков за превишаване на правомощията му като премиер. Причината е, че адвокатът на Петков Ина Лулчева поиска всички материали и документи от досъдебното производство, за да се запознае цялостно с тях, след което те да бъдат приобщени към материалите по делото.

Бившият премиер и екссъпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков се яви в съда, а на заседанието се очакваше да бъдат разпитани полицейските служители и бивши началници в Главна дирекция "Национална полиция". Според държавното обвинение те са били извикани от Кирил Петков в кабинета му в Министерския съвет, за да ги притисне за ареста на Бойко Борисов, бившия му финансов министър Владислав Горанов и пиара на ГЕРБ Севделина Арнаудова.

В обвинителния акт се твърди още, че Петков им е наредил веднага да образуват досъдебно производство в нарушение на закона, без да имат правомощия.

Прокуратурата твърди, че пак в нарушение на закона е и негово нареждане към полицаите да претърсят и изземат от жилищата на Борисов, Горанов и Арнаудова доказателства през нощта, без разрешение на съда и без да има основания за неотложност.

Петков е подведен под отговорност и за това, че като премиер е превишил властта си, като е разпоредил на полицейски шефове "да наредят на подчинените им полицейски органи да задържат за срок до 24 часа по реда на Закона за МВР Борисов, Горанов и Арнаудова". Така той е причинил вреда на тримата - уронване на престижа и доброто им име в обществото. Освен това и за държавата са настъпили вредни последици.

По досъдебното производство са били разпитани над 40 свидетели, приобщени са видеозаписи, събрани са и други доказателства.

Прокурор по делото е Ангел Кънев. Той съобщи, че в днешното съдебно заседание са приобщени "показанията на всички останали свидетели, за които защитата се съгласи да преминем по ускорената процедура и към съкратеното съдебно следствие". Кънев добави, че в съдебна зала ще бъдат разпитани четирима души.

"Освен тези двама, които се явиха днес, има и още двама свидетели, които в миналото са заемали различни длъжности в Главна дирекция "Национална полиция", като към момента мисля, че не работят в системата на МВР", обясни Кънев.

Двамата свидетели, които трябваше да бъдат разпитани по време на днешното съдебно заседание, бяха върнати. Те ще бъдат извикани отново след Нова година, след като се приобщят материалите по делото от досъдебното производство.

Срещу Кирил Петков е заведено и още едно дело. Той и съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов са подведени под отговорност за натиск върху бившия министър на електронното управление от кабинета "Денков" Александър Йоловски.