Съдът остави за постоянно в ареста служителя хулиган на ЦГМ

Служителят на Центъра за градска мобилност Иван Алексенко, който след спор за поставена скоба, нападна двама мъже в центъра на София, остава в ареста.

Софийският градски съд потвърди мярката му за неотклонение "задържане под стража" по обвинение , че е нанесъл лека телесна повреда на повече от едно лице.

В мотивите си магистратите пишат: "От събраните доказателства може да се направи извод, че именно той е извършител и пръв е посегнал".

Освен това налице са и останалите предпоставки за определяне на най-тежката мярка - деянието е извършено по време на изпълнение на служебни задължения и е по хулигански подбуди.

Определението е окончателно и не подлежи на жалба или протест.