Съдът окончателно остави в ареста насилника на животни Красимир Георгиев

OFFNews 12 август 2025 в 15:21 462 1
Красимир Георгиев

Снимка Фейсбук
Красимир Георгиев

Софийският апелативен съд (САС) остави окончателно в ареста Красимир Георгиев, обвинен за участие в организирана престъпна група във връзка с жестокост и причиняване на смърт на гръбначни животни и пране на пари, съобщиха от пресцентъра на САС.

Според магистратите има данни за извършено престъпление и причиняване на смърт с особена жестокост. Има данни и от експертизи. Съдиите допълниха, че първоинстанционният съд е преценил правилно мярката за неотклонение, предаде БТА.

През март Габриела Сашова и Красимир Георгиев бяха задържани и обвинени за това, че срещу пари са снимали клипове с насилие над животни. Тогава съдът ги остави за постоянно в ареста.

Впоследствие след направено искане за изменение на мярката през юни Окръжен съд – Перник наложи парична гаранция в размер на 8000 лв. спрямо Георгиев. Прокуратурата обаче протестира определението на съда, докато защитата обжалва размера на гаранцията.

    dolivo

    12.08 2025 в 16:21

    дали биха се хъснали мутричките, които търсят бързо забогатяване в сферата на тъмните удоволствия по Интернет?
     
