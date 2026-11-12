Благомир Коцев отива на съд и за неизгодна сделка за правни услуги

Софийската градска прокуратура внесе в Окръжен съд - Варна обвинителен акт срещу Благомир Коцев за опит съзнателно да сключи неизгодна сделка в качеството си на областен управител. Обвинението се отнася за периода от 1 април 2022 г. до 2 август 2022 г. и е за сключването на неизгодна сделка. За това престъпление Наказателният кодекс предвижда затвор от една до 6 г.

Става дума за договор за пряко възлагане на правни услуги, сключен на 1 април 2022 г. между областната администрация и адвокатско дружество на Диян Иванов, с когото Коцев работи по-късно като кмет в общината. С допълнително споразумение от 2 август 2022 г. окончателната стойност на услугите по договора е определена на 23 256 лв. с ДДС.

Според обвинителния акт през разглеждания период в две дирекции на областната администрация са работили общо седем служители с юридическо образование. Всички те са имали право да представляват администрацията по съдебни дела. В рамките на щатното правно обслужване са се извършвали и дейности по правно подпомагане на областния управител, проверка на законосъобразността на актове и изготвяне на вътрешни актове, посочват от държавното обвинение.

Договорът с адвокатското дружество е обхващал правни консултации, проучване на конкретни казуси, изготвяне на документи, включително за съдебни производства, и проверка на законосъобразността на договори и други документи. Според прокуратурата тези услуги са се припокривали с дейности от обхвата на щатното правно обслужване и наличният състав е бил достатъчен за изпълнението им.

От прокуратурата са написали още, че от сделката е могло да произлезе значителна вреда за областната администрация. По договора са платени 11 808 лв., а сумата от 11 448 лв. по втората фактура е останала неплатена след освобождаването на Благомир Коцев от длъжността областен управител.

Разследването по делото е извършено от Следствен отдел при Софийската градска прокуратура под надзора на СГП.

Предстои Окръжният съд-Варна да насрочи разпоредително заседание по делото.

Срещу Коцев има и дело за корупция, по което той бе задържан и прекара месеци в ареста. Името на Диян Иванов се появи и в него. Според прокуратурата Коцев и подсъдимите с него общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов са поискали от основната свидетелка на прокуратурата Пламенка Димитрова подкуп от 228 000 лв., за да упражнят влияние над зам.-кмета Диан Иванов при вземането на решение за изпълнител на обществена поръчка за доставка на храни.

В разгара на скандала около Коцев миналото лято се разбра, че приятелят му Иванов е дал показания срещу него. След това обаче Диан Иванов се отказа от тях с обяснението, че са дадени под натиск.

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